Erdoğan Alpay'ı bugünler için vekil yapmıştı

Sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek hakkında verilen hapis cezası onanan HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu hakkındaki karar bugün Meclis'te okundu ve Gergerlioğlu'nun vekilliği düşürüldü.

Kararın okunmasının ardından Gergerlioğlu, "Meclise darbe, sadece bomba atmakla olmuyor. 90 bin kişinin oyunu almış bir milletvekilini meclis dışına itmeye çalışmak bu meclise bir darbedir. Ben de bu darbeye karşı direneceğim" diyerek Meclis'te beklemeye başladı.

AKP İzmir Milletvekili ve Meclis İdare Amiri Alpay Özalan ise kararın ardından Gergerlioğlu'nun Meclis'i terk etmesini istedi ve kendisini dışarıya çıkarmaya çalıştı. Özalan'ın girişimi üzerine araya diğer milletvekilleri girdi.

Erdoğan'dan vekillik teklifi

Futbolculuk döneminde sahada karıştığı ve başlattığı olaylarla bilinen Alpay Özalan, teknik direktörlük yaptığı birçok takım tarafından da kısa sürede kovulmuştu.

Teknik direktörlükten de beklediğini bulamayan Alpay'a AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vekillik teklifi gelince, AKP'nin İzmir'de kuruculuğunu yapan isimlerden olan İsmail Sarı, karara tepki göstermiş, siyaseti bıraktığını açıklamıştı. Alpay'ın futbolcuk ve teknik direktörlük kariyeri düşünüldüğünde neden milletvekili yapıldığı ise mazbatasını aldığı gün ortaya çıkmıştı.

'Cumhurbaşkanımıza en ufak hakarette karşılarına çıkarım'

Meclis'te gazetecilere açıklamada bulunan Alpay, "Milletimiz benim hırslı bir kişilik olduğumu futbolculuk dönemimden bilir. Şunu çok net söyleyebilirim; özellikle Sayın Cumhurbaşkanımıza yapılacak en ufak hakarette karşılarına benim çıkacağımdan kimsenin şüphesi olmasın” demişti.

Alpay, vekil olur olmaz savurduğu tehdidin ardından ilk saldırı girişimine 2018'de imza attı. Ahmet Şık'ın konuşması sırasında kürsüye saldırmaya çalışan AKP'liler arasında yer alan Alpay'ın vekilleri parmak hareketleriyle tehdit ettiği de görüntülere yansıdı.

Sosyal medyada birçok AKP'li, o dönem Alpay'ın saldırı girişiminden duyduğu memnuniyeti dile getirmişti. Bu tablo da Alpay'ın neden vekil yapıldığını net şekilde gözler önüne sermiş oldu.