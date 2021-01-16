Erdoğan, Aliyev ile telefonda görüştü

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Azerbaycan ilişkileri ve bölgesel gelişmeler ele alındı.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, görüşmede "Azerbaycan'ın haklı davasında büyük bir mücadeleyle elde ettiği Dağlık Karabağ zaferinin bölge barışı ve istikrarı adına yeni imkanlar getirdiğini, Türkiye'nin Azerbaycan'a bu yeni dönemde de bütün alanlarda katkı ve desteğinin süreceğini" söyledi.

Erdoğan, Dağlık Karabağ'daki "onarım ve inşa faaliyetleri"nden de memnun olduğunu belirtti.