Erdoğan, Albayrak'ın istifasını kabul etti

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın istifasını kabul etti. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yazılı bir açıklama yapıldı.

'Görevden af talebi kabul edildi'

Açıklamada "Bilindiği gibi, 8 Kasım 2020 Pazar akşamı, Hazine ve Maliye Bakanımız Berat Albayrak sosyal medya hesaplarından birinde sağlık nedenleriyle görevden affını isteyen bir açıklama yayınlamıştır. Cumhurbaşkanımız tarafından yapılan değerlendirme sonunda Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın görevden af talebi kabul edilmiştir" denildi.

Açıklamada "Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın gayretleriyle ülkemiz, bu kritik süreçte olabilecek en az hasarla yoluna devam etmiş, sayın bakanımızın başarıları Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından takdir edilmiştir" ifadesine yer verildi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın açıklaması şöyle: