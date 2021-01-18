Erdoğan AKP kongresine seslendi: Bu ülkede tatlı su demokratları var

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin 7. Olağan Manisa, Aydın, Mardin, Adıyaman, Kilis, Bingöl, Bitlis, Elazığ, Muş İl Kongreleri'ne Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantıyla katıldı.

Erdoğan'ın konuşmasının satırbaşları şöyle:

"AK Parti teşkilatlarının geçtiğimiz yılı 1 milyon yeni üye ile kapatmasından memnuniyet duyuyorum. Üye kayıtları ve diğer çalışmalar vesilesiyle milletimizle ne kadar sık hasbihal içerisine girersek, partimizin misyonunu o derece yerine getirmiş oluruz."

'Kuru kuruya demokratlık yapmadık'

"Bu ülkede tatlı su demokratları vardır. Bu ülkede bir de tatlı su siyasetçileri vardır. Onların yüzleri seçimden seçime görülür. Biz şartlar ne olursa olsun millete bağımlılığımızı gösteren bir partiyiz. Önümüze hangi engeller çıkarılırsa çıkılsın milli iradeyi el üstünde tutmaktan taviz vermediğimiz gibi icraatları kesintiye uğratmadık. Kuru kuruya demokratlık yapmadık.

Ülkemizi de etkisi altına alan koronavirüs salgının sıkıntıları gölgesinde kapattık. Bu sıkıntılı dönemi en az kayıpla kapatmanın gayreti içinde olduk. Vatandaşlarımızın kendisini sahipsiz hissetmemesi için ne gerekiyorsa yaptık. Halen süren yatırımları tamamlayarak milletimizin hizmetine sunmaya özen verdik."

Kongrelerde pandemi kurallarına uyulmadı

Erdoğan konuşması sırasında “Adıyaman İl Başkanımız Mehmet Dağtekin'i görmek istiyorum" dedi. Dağtekin mikrofonu eline alırken Erdoğan’ın “Rabia” selamı verdiği görüldü. Dağtekin konuşmaya başlarken Erdoğan’ın selamına karşılık vermedi. Bunun üzerine Erdoğan, “Selamı unutmayalım. Bizim selamı biliyorsunuz değil mi? Bunu unutmayalım” dedi.

Pandemiye rağmen düzenlenen kongrelerde sosyal mesafe kuralları da hiçe sayıldı. Çok sayıda etkinlik yasaklanırken AKP'nin il kongrelerine devam etmesi tepki çekti.

Sözcü'de yer alan habere göre, AKP Aydın İl Kongresi'nde maske takılması dışında hiçbir pandemi kuralına uyulmadan başladı. AKP Sözcüsü Ömer Çelik, AKP Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'unda katıldığı kongrede, AKP’liler salonu hınca hınç doldurdu.