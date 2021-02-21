Erdoğan, AKP İstanbul İl Başkanı'nı değiştiriyor

AKP İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak 24 Şubat'ta yapılacak il kongresinde aday olmayacağını duyurdu.

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, bugün YÖK Başkanı Yekta Saraç'ın babası M. Emin Saraç'ın Fatih Camisi'ndeki cenaze törenine katıldıktan sonra Esenler Belediyesi'ne sürpriz bir ziyaret gerçekleştirmişti. Erdoğan'ın Şenocak'ı görevden alma kararının burada yapılan toplantıda alındığı iddia edildi. Şenocak'ın yerine ise Osman Nuri Kabaktepe'nin getirileceği öne sürüldü.

AKP'nin İstanbul'da yerel seçimleri kaybetmesinin ardından görevden alınacağı uzun süredir iddia edilen AKP İl Başkanı Bayram Şenocak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "24 Şubat Çarşamba gerçekleştireceğimiz AK Parti İstanbul 7. Olağan İl Kongremizde aday olmayacağımı, görevimi başka bir dava arkadaşıma devredeceğimi tüm kamuoyuna duyururum. Liderimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde 2023, 2053 ve 2071 hedeflerimiz için 'Durmak Yok Yola Devam!" ifadelerine yer verdi.