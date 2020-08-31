Erdoğan: Akdeniz ve Ege'de haydutluğa 'eyvallah' etmeyiz

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Oruç Reis gemisinin Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerini sürdürdüğünü belirterek "Akdeniz ve Ege'de korsanlığa, haydutluğa asla eyvallah etmeyiz. Akdeniz'de en uzun kıyı şerit sahilimizi kimse Antalya sahiline hapsedemez" dedi.

Giresun Limanı'nda av sezonunun açılışına katılan Erdoğan, burada balıkçılara yaptığı konuşmada Doğu Akdeniz'deki gerilime değinerek "Oruç Reis gemimizle Doğu Akdeniz'de sismik araştırma faaliyetlerini kararlılıkla sürdürüyoruz. İnşallah Akdeniz'den de Karadeniz'deki gibi güzel haberler almayı ümit ediyoruz" dedi.

Erdoğan "Türk milleti olarak biz ne hak yeriz ne de hakkımızı yediririz. Akdeniz ve Ege'de korsanlığa, haydutluğa asla eyvallah etmeyiz. Akdeniz'de en uzun kıyı şerit sahilimizi kimse Antalya sahiline hapsedemez. Bu meselede sadece rızkını denizden kazanan siz balıkçılarımızın değil 83 milyonun tüm fertlerinin bizim yanımızda durduğunu biliyoruz. Eski sömürgecilerin gazına gelerek Türkiye'ye karşı efelenenlere de yakın tarihlerini yeniden okumalarını tavsiye ediyorum" diye konuştu.