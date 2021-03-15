Erdoğan açıkladı: İllerdeki mevcut uygulama sürecek

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan bakanlarıyla yaptığı toplantının ardından yaptığı açıklamada yeni risk haritasını açıklamadı.

"Kimi illerimizde görülen vaka yükselişi hastane yatış, yoğun bakım ve entübe sayılarına sınırlı şekilde yansıdı" diyen Erdoğan "Bugünkü toplantımızda şehirlerimizdeki mevcut uygulamayı bir süre daha sürdürme ve gelişmeleri yakın takip etme kararı aldık" ifadesini kullandı.

Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları şöyle:

- Dayatmalara eyvallah etmeyerek Türkiye'yi 2023 rotasında tutmakta kararlı davrandık. Terör örgütlerinden uluslararası kuruluşlara kadar bu senaryoda kullanılanları birer birer devre dışı bıraktık.

- Türkiye'ye bu şekilde diz çöktüremeyeceklerini görenlerin diplomasi ve ekonomi alanlarında yoğunlaştırdıkları kuşatma çabalarını reform gündemimize hız vererek boşa çıkardık.

- Yeni reform planlarıyla milletimizin huzuruna çıkıyoruz.

- İstikrarı güçlendirmek için ekonomide makro politikalarımızı yapısal tedbirlerle güçlendiriyoruz.

- Türkiye salgınla mücadelesini dünyanın takdir ettiği bir başarı hikayesine dönüştürdü.

- 20 ülkeye yerli solunum cihazı ihraç ettik.

- Bugün itibariyle yapılan aşı sayısı 11 milyon 500'e ulaştı. Aşılama sırasında 5. sıradayız.

- Yerli aşı hazır hale gelene kadar aşı tedarikini sürdüreceğiz.

- (Kısa Çalışma Ödeneği) Bu uygulamayı Mart sonunda bitiriyoruz.

- Salgının ilk gününden itibaren milletimizin gıda güvenliği ve tedarikinde en ufak bir aksamaya izin vermedik.

- Turizmde en az daralma yaşayan ülkelerden biri olduk.

- Özel tiyatrolara 35,8 milyon, sinema sektörüne 89 milyon aktardık. Müzik sektöründe 4 ay boyunca ayda bin lira olmak üzere 123 milyon destek sağladık.

- Vaka, ağır hasta ve vefat sayılarını belli bir rakamın altına düşürmemiz gerekiyor. Biz ülke içinde her yeri açsak dünya ile irtibatımız kesik olacağı için anlamı olmaz.

- Kimi illerimizde görülen vaka yükselişi hastane yatış, yoğun bakım ve entübe sayılarına sınırlı şekilde yansıdı.

- Aşılama yaygınlaştıkça salgınla mücadelenin daha etkin hale geldiğini görüyoruz.

- Bugünkü toplantımızda şehirlerimizdeki mevcut uygulamayı bir süre daha sürdürme ve gelişmeleri takip etme kararı aldık.

- Milletimizin yeni normalleşmenin heyecanıyla kurallara riayet konusunda yeterli dikkati gösteremediğini düşünüyorum.

- Tedbirlere özellikle uyulmasıyla, ilgili denetimleri daha sıkı şekilde yürüterek süreci yakından takip edeceğiz.

- Tedbirlere uymamamız halinde yeniden kısıtlamaların, yasakların gelmesinin kaçınılmaz olduğunu hatırlatmak istiyorum.