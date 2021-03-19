Erdoğan AB yönetimiyle video konferans görüşmesi yaptı

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile video konferans aracılığıyla görüştü.

Erdoğan'ın Çengelköy'deki Vahdettin Köşkü'nden video konferans yöntemiyle katıldığı görüşme, 45 dakika sürdü.

Görüşmeye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da katıldı.

AB Zirvesi'nden beklenti

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada görüşmede Türkiye-AB ilişkilerinin geliştirilmesine yönelik hususların ele alındığı kaydedildi. Açıklamada Erdoğan'ın, 25-26 Mart'taki AB Zirvesi'nden somut çalışmaların önünü açacak netice beklediklerini belirttiği ifade edildi.

Açıklamada Erdoğan'ın zirveye sunulacak raporun "olumlu gündem istikametinde Türkiye-AB ilişkilerinin geleceğine yönelik önerileri objektif ve yapıcı bir bakış açısıyla yansıtacağına inandığı"nı ifade ettiği belirtildi.

Açıklamada "Cumhurbaşkanı Erdoğan, Doğu Akdeniz ve Ege'de istikrar ve iş birliğinden yana olan Türkiye'nin bu çerçevede attığı yapıcı adımlara değinerek, Yunanistan'ın ve Kıbrıslı Rumların tüm kışkırtmalarına ve mütecaviz eylemlerine rağmen, bu tutumu muhafaza ettiklerini bildirdi. Erdoğan, Doğu Akdeniz konulu uluslararası konferans teklifini yineleyerek, AB Zirvesi'nin 'birlik dayanışması' bahanesiyle Rum ve Yunan ikilisi tarafından suistimal edilmesine izin verilmemesi gerektiğini vurguladı" denildi.

'Zirve sonrası olası ziyaret konuşuldu'

Görüşme sonrası Michel ve von der Leyen da ortak bir açıklama yaptı. Açıklamada, 25-26 Mart'ta düzenlenecek AB Liderler Zirvesi öncesinde yapılan görüşmede, 10 Aralık 2020'deki AB zirvesinden sonraki durumun değerlendirildiği, ayrıca Doğu Akdeniz'deki durum, Kıbrıs müzakereleri ile Türkiye-AB ilişkilerinde gelinen noktanın ele alındığı belirtildi.

AB tarafının gerginliğin düşürülmesinin devamının önemine ve daha pozitif bir AB-Türkiye gündemi için güven tesisinin güçlendirilmesine işaret ettiği kaydedildi. Türkiye'nin ev sahipliği yaptığı Suriyelilerin durumu hakkında görüş alışverişi yapıldığı ifade edilen açıklamada, Libya ve Suriye gibi bölgesel konuların da gündeme geldiği bildirildi.

Görüşmede, Michel ve von der Leyen'in AB Liderler Zirvesi'nden sonra Türkiye'ye olası ziyaretlerinin de konuşulduğu aktarıldı.