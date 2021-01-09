Erdoğan, AB Komisyonu Başkanı ile görüştü

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile video konferans yoluyla bir görüşme gerçekleştirdi.

Erdoğan-Von der Leyen görüşmesinde,Türkiye-AB ilişkilerinin geliştirilmesine yönelik hususlar ele alındığı ve bölgesel gelişmelerin değerlendirildiği belirtildi.

Erdoğan, "AB'nin Türkiye'nin gündeminde öncelikli konumda olduğunu ve Türkiye'nin geleceğini Avrupa'da gördüklerini, düzenli Türkiye-AB zirvelerini ve üst düzey diyalog toplantılarını yeniden başlatmakta fayda gördüğünü" ifade etti.