Erdoğan, AB Komisyonu Başkanı ile görüştü

Erdoğan, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile video konferansla görüşmesi yaptı.

Haber Merkezi

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile video konferans yoluyla bir görüşme gerçekleştirdi.

Erdoğan-Von der Leyen görüşmesinde,Türkiye-AB ilişkilerinin geliştirilmesine yönelik hususlar ele alındığı ve bölgesel gelişmelerin değerlendirildiği belirtildi.

Erdoğan, "AB'nin Türkiye'nin gündeminde öncelikli konumda olduğunu ve Türkiye'nin geleceğini Avrupa'da gördüklerini, düzenli Türkiye-AB zirvelerini ve üst düzey diyalog toplantılarını yeniden başlatmakta fayda gördüğünü" ifade etti.

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