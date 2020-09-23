Erdoğan, AB Komisyonu Başkanı ile Doğu Akdeniz'i görüştü

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, AB Komisyonu Başkanı Ursula Von Der Leyen ile Doğu Akdeniz konusunda bir video konferans görüşmesi yaptı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, görüşmede, Doğu Akdeniz başta olmak üzere bölgesel meseleler ve Türkiye-AB ilişkilerin ele alındığı belirtildi.

Açıklamaya göre Erdoğan görüşmede, "Doğu Akdeniz meselesinin temelinde Yunanistan ve Rum kesiminin maksimalist iddiaları ile Türkiye’nin ve Kıbrıs Türklerinin haklarının yok sayılmak istenmesinin bulunduğuna" işaret etti.

Erdoğan'ın Türkiye’nin diyalogdan yana olduğu ve Yunanistan’la istikşafi görüşmelere hazır olduğunu aktardığı belirtildi.

Açıklamaya göre Erdoğan, "diplomasiye tanınan fırsatın Yunanistan tarafından daha önce olduğu gibi yine heba edilmemesi"ni diledi.

Erdoğan'ın Türkiye-AB arasında 18 Mart Mutabakatı’nın yenilenmesi, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi ve vize serbestisinin sağlanması yönünde atılacak adımların, ilişkilerin ilerletilmesine sağlam bir zemin sunacağını ifade ettiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca Erdoğan'ın "göçmenler konusunda adil yük ve sorumluluk paylaşımı" çağrısını yinelediği ve AB'nin Yunanistan ile Avrupa Sınır ve Sahil Güvenlik Ajansı’nın (Frontex) geri itme uygulamalarıyla yaptığı ihlallerin üzerine gitmesi gerektiğini belirttiği kaydedildi.

Erdoğan'ın NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile de bir görüşme yapacağı aktarıldı.