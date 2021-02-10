Erdoğan: 84 milyonu partimizin üyesi olarak görüyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin Balıkesir, Osmaniye, Tokat ve Tunceli 7. Olağan İl Kongrelerine canlı bağlantıyla katıldı.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

Demokrasimize sahip çıkarak Türkiye'yi dünyanın en büyük 10 ülkesi arasına sokmakta kararlıyız.

Artık ülkemizin 84 milyona yaklaşan nüfusunun her ferdini partimizin tabi üyesi olarak görüyorum. Oy oranı sandıkta ortaya çıkıyor. Mücadelenin asıl görüleceği yer sandık gününe kadar yapılan çalışmalardır.

Artık köhne siyaset tarzının işi daha zor. 40 benzemezi aynı torbaya sokmaya çalışan ittifak çabaları bu gerçeği değiştirmeye yetmiyor.

Sahaya çıktığınızda sizin bir adım gittiğiniz vatandaşın size 3-5 adım geldiğini göreceksiniz. Bizimle eser ve hizmet yarışına giremeyenlerin, milletimizin feraset duvarına çarptıklarını biliyoruz. Yeter ki biz kendi istikametimize sahip çıkalım.

Bu yolun sonu zafere çıkacaktır. Devletimizin güvenliğine kast eden hiç kimse itibar bulamayacaktır. Yalan ve iftira çıtasını yükseltenler hakikat selinin önünden kaçamayacaklardır.

Ülkemizi ve milletimizi bu faşist ve riyakar siyasetin eline bırakmayacağız. Bunların gerçek yüzlerini milletimize teşhir edeceğiz. Ama asıl kendi işimize bakacağız. Milletimize daha çok hangi hizmetleri verebileceğimize bakacağız.

Milli Uzay Programımızı açıklayarak gözümüzü uzaya diktiğimizi ilan ettik. Ülkemizin uzay yarışında en önlere çıkma kararlılığını gösterdik. Bizim asıl gündemimiz bunlardır.