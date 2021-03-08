Erdoğan 8 Mart'ta partili kadınlara böyle seslendi: Kale içeriden fethedilir

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Kadın Kolları 6. Olağan Kongresi'nde konuştu. "İki dönemdir Kadın Kolları Başkanlığımızı yürüten Lütfiye Selma Çam kardeşimize tüm hizmetleri için teşekkür ediyorum. Kendisiyle bundan sonra milletvekilimiz olarak, yeni sorumluluklarla yakından çalışmayı sürdüreceğiz. Ayşe Keşir kardeşimize de şimdiden başarılar diliyorum" diyerek görev değişikliğine değinen Erdoğan, kongreye katılan kadın üyelere şu sözlerle seslendi:

"Kurulduğu günden beri partimizin çatısı altında ülkemiz ve milletimize hizmet etmek için çalışan tüm kadınlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Siyasete kadın nezaketini, inceliğini katan Türkiye'nin büyümesi ve güçlenmesi yolunda verdiğimiz mücadeleyi omuzlayan tüm kardeşlerime teşekkür ediyorum. Kale içeriden fethedilir. Bu kaleyi içeriden fethedecek olanları karşımda görüyorum. AK Parti'nin başarısı için fedakarca çalışan hanım kardeşlerimize şükran duygularımızı anlatacak kelime bulamıyorum."

Erdoğan konuşmasına şöyle devam etti:

Bizim inancımıza göre kadın ve erkek aynı özden yaratıldı. Siyasette kadını dışlayan insanlığın fıtratına da sırtnı dönmüş olur.

Kadın hakları konusunda en ileri sayılan ülkelerdeki cinayetler ülkemizden katbekat fazla. Ülkemizde tek bir kadının dahi alçakla katledilmesine caddelerin ortasında dövülmesine, son Samsun'da yaşanan hadise asla onlara haklılık payı çıkarmaz. Meclis'te yeni bir komisyon oluşturuyoruz. Biz bunları ne anamuhalefete ne de diğerlerine bırakamayız. Elimizden geleni yapacağız. Dün akşam Adalet bakanım ile tekrar konuştum, bu işi sonuna kadar kovalayacaklarını söyledi. Ardından malum kişi tutuklandı.

Bizim kültürümüzde kadın kocasının ya da babasının malı değildir. Samsun'da olduğu gibi zaman zaman rastladığımız olumsuzluklar kadim değerlerimizden uzaklaştığımızı gösteriyor. Bu zihniyeti bünyemizden söküp atmamız gerekiyor.

Kadını anne, eş, evlat velhasıl insan olmaktan çıkarıp köksüz, ruhsuz bir birey sıfatıyla karşımıza dikmeye kalkanların oyununa gelmeyeceğiz. Türkiye ve Türk milleti ile olan hesaplaşmalarına kadınları alet edenleri mimleyecek ve her fırsatta gerçek yüzlerini ortaya çıkartacağız.

Çocukları ailelerine karşı kışkırtan zihniyet, aile, ülke ve millete toptan düşmanlığı ifade eden bir ruh hastalığının işaretidir. Yeni dönemdeki önceliklerimizden biri de aile müessesesini güçlendirmek olacaktır.