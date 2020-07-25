Erdoğan 6 yılda 43 vakfa vergi muafiyeti tanıdı

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, altı yıllık Cumhurbaşkanlığı döneminde onlarca vakfa vergi muafiyeti hakkı tanıdı. Vergi muafiyeti tanınan vakıflardan büyük çoğunluğu ise gerici cemaat vakıfları ile Erdoğan’ın çocuklarının ve AKP’li yöneticilerin yönetim kurullarında yer aldığı vakıflar oldu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün açıkladığı Cumhurbaşkanı Kararı İle Vergi Muafiyeti Tanınan Vakıfların Listesi’ne göre, AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan, görev süresi boyunca tam 43 vakfa vergi muafiyeti hakkı tanıdı. Erdoğan, 2015’de altı, 2016’da sekiz, 2017’da sekiz, 2018’de 11, 2019’da yedi ve 2020 yılında da üç vakıf vergiden muaf tutuldu.

Çocuklarının ve damatların vakıfları

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre, Erdoğan’ın vergi muafiyeti hakkı tanıdığı vakıflar arasında, oğlu Bilal Erdoğan’ın yöneticisi olduğu Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA), Prof.Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı, Yeni Türkiye Eğitim Vakfı (YETEV) ve Okmeydanı Spor ve Eğitim Vakfı (Okçular Vakfı) ile kızı Sümeyye Erdoğan Bayraktar’ın yöneticisi olduğu Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM) da yer aldı.

Ayrıca AKP’li Erdoğan’ın vergi muafiyeti hakkı verdiği vakıflar arasında, damadı Berat Albayrak’ın yöneticisi olduğu Nun Eğitim ve Kültür Vakfı ile diğer damadı Selçuk Bayraktar’ın yöneticisi olduğu Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) da bulunuyor.

Erdoğan, Binali Yıldırım’ın onur üyesi olduğu Erzincan Kültür ve Eğitim Vakfı, eski Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı’nın Mütevelli Heyet Başkanı olduğu Türk Dünyası Vakfı, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından kurulan Medipol Üniversitesi’nin kurucu vakfı Türkiye Eğitim, Sağlık, Bilim Ve Araştırma Vakfı (TEBA) ve AKP Ankara İl Başkan Yardımcısı Cemalettin Kömürcü’nün başkanı olduğu Türkiye Verimlilik Vakfı’na da vergi muafiyeti tanıdı.

Erdoğan’ın arkadaşı Hasan Gürsoy’a ait Gürsoy Eğitim, Tarih, Kültür ve Yardımlaşma Vakfı da vergi muafiyeti alan vakıflar arasında yer aldı.

Gerici vakıflar listede

Son altı yılda İsmailağa Cemaati’ne ait İsmailağa Camii İlim ve Hizmet Vakfı, Işık Cemaati’ne ait İhlas Vakfı, Enderun Eğitim Vakfı, İlkseç İlim, Kültür, Sağlık, Eğitim, Çevre Ve Sosyal Yardım Vakfı ve Hoşgör Fatih İlim Araştırma Vakfı da vergiden muaf tutuldu.

AKP’ye yakınlığıyla bilinen İnsan Eğitimi Kültür Ve Yardımlaşma Vakfı, Yeni Dünya Vakfı, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı, Reyhan Kültür Vakfı, Güneysu İlim Öğrenenlere Yardım Vakfı ile Bilim ve İnsan Vakfı da vergi muafiyeti alan vakıflar listesinde yer aldı.