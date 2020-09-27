Erdoğan 45 yıllık fabrikayı 'yeni' diye açtı

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün TEKNOFEST ödül töreninin ardından Gaziantep Organize Sanayi Bölgelerinde "yeni" 300 fabrikanın resmi açılış törenine katıldı.

Çiltuğ Isı Sanayi ve Ticaret A.Ş'nin Yönetim Kurulu Üyesi ve İYİP'ten milletvekili adayı olan Can Tuğsuz ise, 300 fabrika içinde kendi fabrikalarının da "yeni" açıldığının duyurulmasına tepki göstererek fabrikanın 45 yıldır faaliyette olduğunu söyledi.

Tuğsuz sosyal medya hesabından "Gaziantep'te açıldığı iddia edilen 300 fabrika listesindeki fabrikamız 45 yıldır(!) faaliyettedir. Yeni açılması söz konusu değil. Düğmeye basıp aç-kapa yaptılarsa onu bilemiyorum :) Kamuoyunun takdirine sunuyorum" diye yazdı.

Gaziantep'te açıldığı iddia edilen 300 fabrika listesindeki fabrikamız 45 yıldır(!) faaliyettedir. Yeni açılması söz konusu değil. Düğmeye basıp aç-kapa yaptılarsa onu bilemiyorum :) Kamuoyunun takdirine sunuyorum. #BitiKEKonomi #TEKNOFEST2020 pic.twitter.com/u6A1xauUFr — Can Tuğsuz (@CanTugsuz) September 26, 2020

Yeni açılan 300 fabrika içerisinde bulunan Barem Ambalaj adlı firmanınsa geçen yılın Kasım ayında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül tarafından açıldığı ortaya çıktı. O zamanki açılış törenine Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de katılmıştı.

CHP Şahinbey İlçe Başkanı Zeki Gürsel de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Bugün kentimiz OSB’de yeni? açılan 300 fabrika listesine baktığımızda Bunların hiç biri yeni değil listede 50-60 yıllık fabrikalar var. Peki hadi yeni diyelim 300 yeni fabrika açıldı diyenlere soruyorum Doğal olarak işçi lazım çalışmak isteyenler Nereye? Nasıl? Müracaat edecek?" dedi.

Bugün kentimiz OSB’de

yeni? açılan 300 fabrika listesine baktığımızda

Bunların hiç biri yeni değil listede 50-60 yıllık fabrikalar var.

Peki hadi yeni diyelim

300 yeni fabrika açıldı diyenlere soruyorum

Doğal olarak işçi lazım çalışmak isteyenler Nereye? Nasıl? Müracaat edecek? — Zeki Gürsel (@zeki_gursel) September 26, 2020

Halka yine çay fırlattı

Öte yandan Erdoğan, açılış töreninin ardından bindiği otobüsten sel felaketi sonrası ziyaret ettiği Giresun'da yaptığı gibi çevredekilere yine çay fırlattı. Alanda salgına karşı mesafe kuralına uyulmadığı da görüldü.