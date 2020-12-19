Erdoğan: 2023 Cumhur İttifakı'nın zafer yılı olacak

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Marmara Otoyolu 6. Kesim Açılış Töreni’ne Vahdettin Köşkü’ndan canlı bağlantı ile katıldı.

Erdoğan burada yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin ulaşım altyapısını 2023 hedeflerimize uygun hale getirdik. Demiryollarında ülkemizi hızlı ve yüksek hızlı tren hatlarıyla tanıştırdık. İnşallah önümüzdeki yıl Ankara-Sivas hızlı tren hattını da hizmete açıyoruz. Asıl büyük atılımı önümüzdeki döneme bekliyoruz" dedi.

"Türkiye'nin egemenlik haklarını kullanmaktan asla tereddüt göstermeyecek bir ülke olduğunu kabul ettirmekte kararlıyız" diyen Erdoğan, "Ülkemize diz çöktürtme gayreti içerisinde olanlara söylüyorum. Sizleri hayal kırıklığına uğratmaya devam edeceğiz. Nice badireleri atlatmamızı sağlayan bu kardeşlik iklimine sıkı sıkıya sahip çıkıyoruz. Bunun dışındaki hiçbir çekişmenin polemiğin ülkeye faydası olmadığına inanıyoruz. Halka hizmet hakka hizmet düsturuyla tüm enerjimizi işte burada olduğu gibi yatırımlarımızın takibine bırakıyoruz" ifadesini kullandı.

Erdoğan, "Adı millet, kendisi zillet olan, terör örgütleri ile iç içe geçen ittifaka bir kez daha söylüyorum; 2023 yılı Cumhur İttifakı'nın zafer yılı olacaktır" diye konuştu.