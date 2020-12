Erdoğan: 2021 yılı demokratik ve ekonomik reformlar yılı olacak

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eskişehir’deki Eti Maden Lityum Karbonat Üretim Tesisleri ve Ankara-Konya kara yolu Gölbaşı alt geçidi açılış törenlerine canlı bağlantıyla katıldı.

Erdoğan'ın konuşamasından öne çıkanlar şöyle:

"-Temel alt yapı durumu kötü olan Başkent için çok çalıştık, eski belediye başkanlarımızın emeği de görmezden gelinemez. Her ne kadar belediye noktasında farklı bir durumda olsak da merkezi yönetim olarak Ankara'ya yatırımlar yapmaya devam edeceğiz.

-Ankara'dan hangi istikamete doğru giderseniz gidin bölünmüş yollarıyla hızlı ve konforlu seyahat imkanı sunduk. Şehir içinde de, çok sayıda yol ve metro projesini şehrimize kazandırdık. Bu projelere karşı nasıl direnişler sergilendiğini daha dün gibi hatırlıyoruz. Halkçılık adına halk düşmanlığı peşinde koşanlara rağmen Ankara'yı da güzelleştirdik.

-Ne geçmişlerinde ne de bugünlerinde ülkenin hayrına yaptıkları hiçbir hayırları başarıları olmayanları milletimiz gayet iyi tanıyor. Hizmet edenlerin üzerine iftira ile saldıran kendi içlerindeki taciz, tecavüz ve hırsızlık furyasını görmezden gelenlerin ipini pazara çıkarmakta kararlayız. Bu kokuşmuşluğun milletimizden kaçırılmasına izin vermeyeceğiz. En büyük şerefin milletimize eser kazandırma inancıyla gece gündüz çalışmayı sürdüreceğiz.

-Biz Türkiye’yi eğitimden sağlığa, ulaşımdan enerjiye projelerle donatırken birileri çıkıp 'Bunca yatırıma ne gerek var' diyordu. İstanbul’daki yeni havalimanımızı inşa ederken zeminden kuş göç güzergahına ilişkin yalanlarla ortalığı bulandırmaya başlıyorlardı. YSS inşaatını engellemek için atmadıkları takla kalmamıştı. Bir mahkeme kararını yanlış yorumlayıp 'Bu proje 4 kuleden ibarettir' diyenlerin zil takıp oynadığını unutmadık.

-Biz herkesle egemenliğimize, haklarımıza, potansiyelimize saygı gösterilmesi şartıyla birlikte hareket etmeye hazırız. Türkiye gerçeğini siyasi ve ekonomik olarak kabul ettirdiğimize inanıyorum. Bundan sonra işimiz daha kolay olacaktır. Önümüzde katetmemiz gereken çok mesafe vardır. Proje ve icraatlarımıza ara vermeden devam ediyoruz. Çıtayı sürekli yükselterek sürdürüyoruz. 2021 yılı söz verdiğimiz gibi demokratik ve ekonomik reformlar yılı olacaktır.

-Karadeniz’de bulduğumuz doğalgaza sevinemeyecek kadar bir sefil zihniyetten söz ediyoruz. İki yıl sonra altın madenimizi çıkarttığımızı görecekler. Ülkemizin büyüklüğünden insanımızın azminden habersiz bu anlayışa rağmen Türkiye 2023 hedefine ulaşacaktır.

-Geçtiğimiz 18 yılda ülkemize kazandırdığımız eserlerin ve hizmetlerin anlamını salgın döneminde daha iyi görüyoruz. Türkiye bu tarihi dönüşüme altyapı bakımından gelişmiş, siyasi olarak güçlü, ekonomi olarak hazırlıklı olduğu bir dönemde yakalanmıştır.

-Milletimizle birlikte her engeli aştık. Her zorluğun üstesinden geldik, her sınamadan alnımızın akıyla çıktık. Ok yaydan çıkmıştır, hedefine doğru ilerlemektedir. Biz tüm hesaplarımızı, yatırımlarımızı, projelerimizi buna göre yapıyoruz.

-Ne Avrupa ile ne Amerika ile ne Rusya ile ne Çin ile ne de bölgemizdeki diğer ülkelerle özel bir sıkıntımız, çözülemeyecek bir sorunumuz bulunuyor."