Erdoğan: 2020'de hizmet siyasetinden zerre taviz vermedik...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kömürhan Köprüsü'nün açılış törenine videokonferans yöntemiyle katıldı.

Burada bir konuşma yapan Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

2020 yılında da hizmet siyasetinden zerre taviz vermedik.

Sadece geçen yıl açtığımız tünellerin boyu 18.6 kilometreyi, köprü ve viyadüklerin uzunluğu 42 kilometreyi buluyor. 16 bin yatak kapasiteli 16 hastane ve ek binalarını hizmete sunduk. Enerjide TürkAkım Projesi’ni Ilısu Barajı’nı Kalyon Güneş Enerji tesisini hizmete açtık.

405 milyar metreküplük doğal gazın sevincini hep birlikte milletçe yaşadık. Konya Ovası sulamaları gibi pek çok tesisin açılışını yaptık. TOGG’un temelini atarken, Gaziantep’te 300 üretim tesissinin resmi açılışını gerçekleştirdik.

Kaybettiğimiz insanların acılar tüm sıcaklığıyla yüreğimizdedir. Salgında ölen vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum. 2021’i şahlanış yılı haline getirmek istiyoruz.

Yurt dışından temin ettiğimiz aşıların uygulanmaya başlanmasıyla salgınla mücadeleyi aşacağımıza inanıyorum. En geç Nisan ayında kendi aşılarımızı da kullanıma hazır hale getirmiş olacağız.

Küresel siyasi ve ekonomik sistemin kökten sarsıldığı bu dönemde hep birlikte çok daha fazla çalışmamız gerekiyor. Bu süreçte de en büyük gücümüz, birlik, beraberlik ve kardeşliğimiz olacaktır.

Geçmişte uzun yıllar boyunca siyasi istikrarsızlıkların sosyal çalkantıların darbe zulmünün bedellerini ödeyen milletimiz bu tür senaryolara prim vermiyor.

İnşallah 2021’i de bu şekilde bir reform yılı haline dönüştüreceğiz. Ülkemizdeki tüm kesimlerin katılımıyla büyük ve güçlü Türkiye’nin inşası için gereken adımları milletimizle atacağız. Ülkemizi yatırım, üretim, istihdam ve özgürlükler bakımından geliştirerek hedefimize ulaşacağız.