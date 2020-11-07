Erdoğan: 18 yıl öncesine göre Türkiye daha dengeli bir duruma kavuşmuştur

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş-Göksun karayolu tünellerinin açılışında şunları dedi:
- Birileri gibi sahillerini değil, 780 km karenin her bir karışını her bir çakıl taşını seviyoruz.
- Elini vicdanına koyan herkes, 2002'yle bugünü mukayese ettiğinde şu gerçeği çok net bir şekilde kabul ediyor, 18 yıl öncesine göre Türkiye daha dengeli bir yapıya kavuşmuş
- Bugün Türkiye'nin Batı'sına ne varsa Doğu'sunda da aynısı vardır.
- Sağlık hizmetlerinde, eğitimde, ulaşımda, sosyal yardımlarda Cumhuriyet tarihinin en eşitlikçi tablosuna bizim dönemimizde kavuşmuştur.
- Yatırımlarımızda sadece adaletsizlikleri gidermedik. Milletimizin birlik ve beraberliğini, kardeşliğini de büyüttük.