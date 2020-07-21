Erdoğan: 15 Temmuz gecesi milletimiz dünya tarihine geçti

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Kabinesi İki Yıllık Değerlendirme Toplantısı’nda konuştu.
Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:
- Türk milleti istiklal ve istikbal mücadelesini adım adım zafere taşımaktadır.
- 15 Temmuz darbe girişimi sırasında milletimiz tarafından meydanlarda kurulan Cumhur İttifakı bu sürecin hızlanmasına büyük katkı sağlamıştır. 15 Temmuz gecesi milletimiz dünya tarihine geçti.
- Türk milleti istiklal ve istikbal mücadelesini adım adım zafere taşımaktadır. Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi 200 yılı bulan demokrasi arayışlarımızda doğrudan milletimizin iradesiyle hayata geçiren bir reformdur.
- Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, 200 yılı bulan demokrasi arayışlarımızda doğrudan millet iradesiyle hayata geçirilen tek yönetim reformu.
- Türkiye, yeni sistemle bölgesel ve küresel krizlere karşı daha etkin, daha hızlı ve daha kapsamlı refleksler verebilme imkanına kavuştu.
- Yönetim sistemimizi değiştirirken, iç ve dış siyasetten tarihi ve sosyal düzeltmelere kadar pek çok alanda değişimin sancılarının yaşanması kaçınılmazdır. Her değişim gibi bunun da oturması vakit alacaktır. Pek çok alanda değişimin sancılarının yaşanması kaçınılmazdır. Daha iyisini daha güzelini bulduğumuzda her türlü değişime gönlümüz de siyasetimiz de açıktır.
- Yeni sistemi kurarken bakanlık sayısını 16'ya indirdik. Bazı bakanlıklarımızı isimleriyle muhafaza ettik, bazılarını da birleştirdik. Yeni yönetim mimarimizin tepesinde Cumhurbaşkanı vardır.
- Ermenistan saldırılarında mazlumları yalnız bırakmadık, bırakmayacağız.
- Libya'da saldırılarda hiçbir zaman mazlumları yalnız bırakmadık, bırakmayacağız.
- Bugüne kadar cumhurbaşkanlığı karanamesi ile pek çok yapısal değişikliği hayata geçirdik. İhtiyaç olduğunda yeni isimlere görev vermekten asla çekinmedik. Bundan sonra da reform ve değişim ile yola devam edeceğiz. Son iki yılda Cumhurbaşkanı olarak kendi imzamızla çıkardığımız 64 kararname ve 2 bin 755 karar ile milletimize kesintisiz hizmet sunduk.
- Türkiye, sınır güvenliği için yürüttüğü harekâtlarda, uluslararası anlaşmalara uygun olarak attığı tüm adımlarda ve ülke içinde aldığı kararlarda, milli egemenlik haklarını kullanmaktadır.
- Geçmişinde sömürge ve katliam lekesi olmayan nadir devletlerden biriyiz. Bu gururla kimsenin hakkına göz dikmeyen ancak kendi hakkını da söke söke alan bir ülke olarak hareket etmeye devam edeceğiz.
- Kimsenin toprağında egemenliğinde hele hele doğal kaynaklarında gözümüz olmadığını bu güne kadar yaptıklarımızla ispatladık.
- Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını sürecinde dijitalleşmenin önemi bir kez daha ortaya çıkmıştır.
- Salgın dönemi dahil 180 günlük icraat programlarında planladığımız 2 bin 384 ana eylemin yüzde 93'ünü tamamladık.
- Ülkemizin en büyük kültür kurumu olan Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanemizi milletimizin istifadesine sunduk.
- Son iki yılda ilk ve ortaöğretimde 2 bin 805 yeni okul, 15 bin yeni derslik inşa ettik, 87 bin 681 öğretmen ataması yaptık.