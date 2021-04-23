Erdoğan: 101 yıl önce TBMM dualarla, salavatlarla, tekbirlerle açılmıştı

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 23 Nisan vesilesiyle Çamlıca Kulesi göndere bayrak çekme töreninde konuştu.

"23 Nisan Milli Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı tebrik ediyorum" diyen Erdoğan, "TBMM bundan tam 101 yıl önce bir 23 Nisan günü dualarla, salavatlarla, tekbirlerle Ankara'da açılmıştı" ifadelerini kullandı. AKP'li Cumhurbaşkanı, "İstiklal Harbimizi yönetmiş ve zafere ulaştırmış bu Gazi Meclis'i başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere rahmetle yad ediyoruz. İstiklal Harbimizin kazanılması ve Cumhuriyetimizin kurulmasını sağlayan herkese şükranlarımızı sunuyoruz" dedi.

19 yıldır "2023 hedefleriyle" ülkeyi buluşturmanın mücadelesini verdiklerini vurgulayan Erdoğan, "Çocuklarımızın da 2053 vizyonu ile teslim aldıkları emaneti çok daha ileriye taşıyacaklarına inanıyorum. Bugün açılışını yapacağımız ülkemizin en uzun direğinde dalgalanacak olan bayrağımızı çocuklarımıza armağan ediyoruz. Türk milleti için bayrak bağımsızlığının en önemli sembollerinden biridir" dedi.

Çamlıca Kulesi'ne ve Camisi'ne ilişkin de konuşan Erdoğan "Çamlıca hepsini de bizzat takibini yaparak ülkemize kazandırdığımız camisi ile kulesi ile ve şimdi de 111 metrelik bayrak direği ve Türkiye'nin en büyük bayrağı yaklaşık bin metrekareyi bulan bayrağı ile yepyeni bir çehreye kavuşuyor. Bu bayraktan daha büyüğü yok bu yükseklikte bir bayrak direği de yok. Şimdi Çamlıca bununla müşerref oluyor. İstanbul'a tüm bu güzellikleri kazandırmış olmaktan ülkem ve milletim adına gurur duyuyorum" dedi.

Çamlıca Tepesi'nin etrafının kendi müdahaleleri öncesinde "ciddi bir kirlilik içerisinde" olduğunu söyleyen AKP'li Cumhurbaşkanı, "bu antenlerin tamamını kaldırmak hamdolsun bize nasip oldu. Biz burayı temizledik ve tam anlamıyla çevre düzenlemesi yaptık. Bu anlamlı günde sesleniyorum gelirken bazı buranın sakinleri ile de görüştüm, ifadelerim şu, bakın burada bir çevre düzenlemesi yapıyoruz. Bu düzenlemenin yanında istiyoruz ki buradaki yapıları tamamiyle kaldıralım ve şu anda Kirazlıtepe'de yapılan binaları görüyorsunuz. Bir başka güzellik kattı Kirazlıtepe'ye" ifadelerini kullandı.

Erdoğan "Bütün bu güzelliklerin tam manası ile neticelenmesi buradaki kentsel dönüşümün tamamlanmasına bağlı" diye ekledi.