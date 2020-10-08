Erdoğan: 100 binden fazla Afrikalı, Türk yatırımcılar sayesinde iş buldu

AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Türkiye-Afrika Ekonomi ve İş Forumu’nun açılış oturumunda yaptığı konuşmada Afrika genelindeki Türk firmaların projelerinin değerinin 70 milyar dolara ulaştığını belirterek “Yüz binden fazla Afrikalı emekçi, Türk yatırımcılar sayesinde istihdam imkanına kavuşmuştur” dedi.

Erdoğan “Müteahhitlerimiz başladıkları hiçbir işi yarım bırakmadıkları gibi, diğer yabancı şirketlerin yarım bıraktığı veya tamamlayamadığı işleri de rekor seviyede tamamlayıp teslim ediyor” ifadelerini kullandı.

Forumun açılış oturumuna canlı bağlantıyla katılan Erdoğan’ın konuşmasından satırbaşları şöyle:

- Afrika halkları maalesef salgın karşısında kaderlerine terk edildi. Salgında hayatını kaybeden Afrikalı kardeşlerimiz için taziyelerimi sunuyorum.

- Din dil ırk renk ayrımı yapmadan 154 ülkenin destek çağrısına cevap verdik.

- Tıbbi teçhizat ve malzeme desteğinde bulunduğumuz devletlerin arasında 46 Afrika ülkesi de yer alıyor. Türk malı solunum cihazlarının, maske ve tulumların Afrika'nın virüsle yaptığı mücadeleye katkılarını görmekten gururluyuz.

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Sağlık turizmi

- Türkiye güçlü sağlık altyapısı ile salgını en iyi göğüsleyen ülkeler arasında yer almıştır. Afrika ülkelerinden her yıl binlerce kardeşimiz hastalıklarının şifasını Türkiye'de, Türk hastanelerinde arıyor.

- Sağlık turizmi, ilaç gibi birçok boyutu bulunan bu alanda ilişkilerimizi daha da ilerletebiliriz. Bu yönde atılacak her türlü adımı desteklemeye hazırız.

- Türkiye olarak bu süreçte ekonomik hayatın tamamen durmasına müsaade etmeyerek dengeli bir politika izledik. Türk şirketleri yurt içi ve yurt dışında takdire şayan bir duruş sergilediler.

- Afrika'da yerel istihdama ve üretime en fazla katkıyı yapan bizim firmalarımızdır. Afrika'daki şirketlerimiz salgın döneminde özverili çalışmalarını sürdürdüler.

- Türk firmalarının Afrika genelinde üstlendiği projelerin değeri 70 milyar dolara ulaşmıştır. Yüz binden fazla Afrikalı emekçi, Türk yatırımcılar sayesinde istihdam imkanına kavuşmuştur.

- Müteahhitlerimiz başladıkları hiçbir işi yarım bırakmadıkları gibi, diğer yabancı şirketlerin yarım bıraktığı veya tamamlayamadığı işleri de rekor seviyede tamamlayıp teslim ediyor.

Savunma sanayi

- Savunma sanayi Türkiye'nin son yıllarda adeta destan yazdığı sektörler arasındadır. Hayata geçirdiğimiz projelerle savunma sanayinde ülkemizin dışa bağımlılığını yüzde 70'lerden yüzde 30'lara düşürdük. İHA, SİHA ve TİHA üretiminde artık dünyanın ilk 3-4 ülkesi içindeyiz. Dünyanın ilk yüz savunma şirketi listesinde 7 firmayla temsil ediliyoruz.

- Bin yılı aşan ortak tarihe rağmen maalesef Türkiye ile Afrika birbirine çok uzak görünüyordu. Ülkelerimiz arasına birçok suni engel örülmüş, önyargılar hakikatlerin önüne geçmişti. İşe öncelikle bu önyargıları yıkarak başladık.

- Ticaret hacmini 50 milyar doların üzerine taşımalıyız.

Azerbaycan'a destek çağrısı

- Dağlık Karabağ bölgesinde sıcak çatışmalar yaşanıyor. Dağlık Karabağ yaklaşık 30 yıldır Ermenistan işgali altında bir Azerbaycan toprağıdır. İşgali meşrulaştıran önerilerin artık sahada uygulanabilir bir karşılığı yok.

- Azerbaycan'ın yürüttüğü haklı mücadeleyi destekliyoruz. Adalet ve hakkaniyeti savunan tüm ülkeleri Azerbaycan'a destek olmaya davet ediyoruz. Dağlık Karabağ'ın işgalden kurtulmasında sizlerin Azerbaycan'ın yanında yer alacağına inanıyorum.