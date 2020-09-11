Erdal Eren Kitaplığı'nda 'Darbeler Özel Bölümü' kuruluyor

İstanbul Ataşehir Deniz Gezmiş Parkı’nda yer alan Erdal Eren Kitaplığında, Ataşehir Kent Konseyi ve Sosyal Araştırmalar Vakfı (SAV) tarafından “Darbeler Özel Bölümü” kurulacak.

Bölümde öncelikle, 12 Mart ve 12 Eylül darbeleri dönemlerine ilişkin kitaplar ve ulaşılabilecek diğer belgelerin oluşturulacağı belirtildi.

SAV ve Ataşehir Kent Konseyi tarafından yapılan açıklamada "Ülkenin kaderini değiştiren bu karanlık darbenin 40. yılında darbeleri unutmamak, unutturmamak, yeni nesillere yaşananları aktarmak, bu dönemlere dair bilinmeyenleri ortaya çıkarmak, bu konuda bilgi edinmek ve araştırma yapmak isteyenler için bir kaynak oluşturmak amacıyla, Erdal Eren Kitaplığı ‘Darbeler Özel Bölümü’ oluşturulacaktır" denildi.

Açıklamada ayrıca "Şu ana kadar iki döneme ait referans aldığımız 500’e yakın kitap listelenmiştir" denilerek, projeye destek çağrısı yapıldı.