Erbil'den 'pul' açıklaması: Gerginliğin sorumlusu Türkiye'deki muhalefet partileri

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY) Dış İlişkiler Ofisi Sorumlusu Sefin Dizayi, Papa’nın ziyaretinin ardından hazırlanan pul önerilerinin Türkiye’de tartışma konusu olması üzerine açıklamalarda bulundu.

Rûdaw'ın aktardığına göre, IKBY'li diplomat pul bastırma konusunun IKBY'nin planladığı bir proje olmadığını belirtti ve "Bildiğiniz gibi dünyanın her yerinde böyle özel günler veya ziyaretlerde pullar belli bir koleksiyon amacıyla basılıyor" dedi.

Pullardan birinde yer alan Türkiye, İran, Suriye sınırlarını kapsayan harita hakkında konuşan Dizayi, "IKBY Hükümeti, Irak Kürdistan Bölgesi’nden sorumludur. Irak Anayasası içerisinde, belli bir sınır içerisinde bir yetkisi, parlamentosu, hükümeti vardır. Ama bunun dışında tabii komşu ülkeler İran, Türkiye ve Suriye'nin egemenliğine son derece saygılıyız. Keza bu ülkelerden, Irak ve Irak Kürdistan Bölgesi'nin egemenliğine saygı bekliyoruz" dedi.

Dizayi, söz konusu pulların grafik tasarımcıları tarafından bakanlığa uygun görülmesi halinde basılması amacıyla sunulduğunu belirterek "Bakan Bey kendisi bunun basılmasına karar vermemiş, sadece bir taslaktır ve karar verilecek" ifadesini kullandı.

'Gerginliğin sebebi Türkiye'deki muhalefet'

Dizayi, pul konusuna ilişkin tepkileri değerlendirerek, “Zannediyorum bu mesele Türkiye'nin iç politikası ve muhalifler hükümetin üzerine yükleniyorlar. Belki bir iç politika amacıyla kullanıyorlar. Bu bizi ilgilendirmiyor. Türkiye'nin iç politik meselesidir. Ama daha önce başka bazı olaylar yaşandı, bunlar diyalog üzerinden bir şekilde çözüldü. Dediğim gibi tekrardan altını çizmek istiyorum; bu bir tasarımdır, taslaktır, hükümetin kendi yaptığı bir şey değildir. Sadece birkaç sanatçı, birkaç grafik tasarımcısı bunu sundular" ifadelerini kullandı.

Bağdat'ta birkaç milletvekilinin söz konusu pullar konusunda bazı şikayetleri olduğunu ve bu şikayetlerin ise pullarda bir tek Kürtçe dilinin yer alması olduğunu hatırlatan Dizayi, "Tabii Irak'ta Arapça ve Kürtçe resmi dil olduğu için ikisinin de kullanılması gerekiyor. Hükümetin böyle bir kararı olmadı ya da taslak hükümet tarafından yapılmadı" diye konuştu.

Dizayi, sözlerini şu şekilde tamamladı:

"Türkiye'de de bir sürü şeyler oluyor. Buranın hakkında bir sürü şeyler söyleniyor. Partiler, muhaliflerce. Ama biliyoruz, bu Türkiye'nin resmi tutumu değil. O yüzden biz de fazla yüklenmiyoruz. Hatta geçen sene bir parti lideri 82 plaka Kerkük, 83 plaka Musul dedi. Biz bir şey demedik.

Çok şeyler söyleniyor ama her gün bunlara cevap vermek, bunlara karşı çıkmak hoş değil. Önemli olan resmi tutum nedir, biz onun üzerinde çalışıyoruz. Bizim resmi tutumumuz, politikamız bellidir ve Ankara'nın da resmi tutumu, politikasını da çok iyi biliyoruz. İyi ilişkiler içerisindeydik ve bu ilişkilerin devam etmesi taraftarıyız."