Erbil havalimanı yakınlarına füze saldırısı

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin başkenti Erbil'de havalimanı yakınlarına füze saldırısı düzenlendi.

Erbil Uluslararası Havalimanı yakınlarına düzenlenen saldırının havalimanı yanındaki ABD askeri üssünü hedef alıp almadığı henüz netlik kazanmadı.

Rudaw, muhabirinin Erbil’deki Naz City çevresi, Bahtiyari Mahallesi ve Erbil Uluslararası Havalimanı yakınlarına 8 katyuşa füzesi düştüğünü aktardığını duyurdu. Saldırıda ölen olmadığı, iki kişinin hafif yaralandığı belirtildi.

Reuters haber ajansıysa, Peşmerge kaynaklarına dayandırdığı haberinde havalimanı yakınlarına en az üç havan topunun düştüğünü, bir yetkilininse sayıyı beş olarak verdiğini duyurdu.