Erbaş'tan Müslüman dini liderlere Ayasofya mektubu

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Ayasofya’nın 86 yıl aradan sonra cami olarak yeniden ibadete açılmasından dolayı Müslüman dini liderlere mektup gönderdi.

Erbaş, mektubunda, “İnşallah Ayasofya’nın dirilişi, Mescid-i Aksa’nın da özgürlüğe kavuşmasının habercisi olacaktır. Onun bu dirilişi, inşallah, mazlum ve mahzun müminler için geleceğe dair bir ümit kaynağı; adalet, merhamet ve ahlak temelinde yükselen medeniyetimizin yeniden yükselişinin de ilk işareti olacaktır” dedi.

Erbaş, “Ayasofya, İstanbul'a ait en kadim yapı olmasının yanında, aynı zamanda bu coğrafyanın yaklaşık 15 asırlık tarihine de yakinen şahit olan bir şaheserdir” dedi.

Erbaş, mektubunda şu ifadelere yer verdi:

“Hamdolsun bugün Ayasofya’nın fetreti sona ermiştir. Sayın Cumhurbaşkanımızın dirayetiyle artık Allah’a secde edilecek bir mekana dönüştürülmüştür. İnşallah Ayasofya’nın dirilişi, Mescid-i Aksa’nın da özgürlüğe kavuşmasının habercisi olacaktır. Onun bu dirilişi, inşallah, mazlum ve mahzun müminler için geleceğe dair bir ümit kaynağı; adalet, merhamet ve ahlak temelinde yükselen medeniyetimizin yeniden yükselişinin de ilk işareti olacaktır.”