Erbaş'tan İsrail ile anlaşan ülkelere 'hıyanet' suçlaması

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "İslam dünyasında, Kudüs'e ihanet anlamına gelecek tavır takınanlar, bir an önce içinde bulundukları gaflet ya da hıyanetten kurtulmalıdır" dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Başkanlık tarafından düzenlenen ve video konferansla yapılan, İslam İşbirliği Teşkilatına (İİT) üye ve gözlemci 68 ülkenin Diyanet İşleri Bakanları ve Başmüftülerinin katıldığı istişare toplantısında konuştu.

Dünyanın pek çok yerinde İslam'a ve Müslümanlara karşı ırkçı saldırıların artarak sürdüğünü iddia eden Erbaş, "İslamofobi, bir ırkçılığa ve İslam düşmanlığına dönüşmüştür. İslam düşmanlığı üzerinden üretilen nefret dili, sosyal medyada, televizyon programlarında ve siyasi söylemlerde sorumsuz ve pervasızca kullanılmaktadır." ifadesini kullandı.

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"Kudüs davası"na değinmeden geçemeyeceğini söyleyen Erbaş, İsrail'le ilişkilerinde "normalleşme"ye giden Arap ülkelerine de isim vermeden şöyle seslendi:

"Maalesef Filistin davasına dair yaşanan son gelişmeler, yıllardır her türlü zorluğa rağmen Mescid-i Aksa'yı savunan Filistinli kardeşlerimizin yüreğini sızlatmaktadır. Tüm dünya Müslümanlarında da büyük bir hayal kırıklığı ve hüzne neden olmaktadır. Dolayısıyla İslam dünyasında, Kudüs'e ihanet anlamına gelecek tavır takınanlar, bir an önce içinde bulundukları gaflet ya da hıyanetten kurtulmalıdır."