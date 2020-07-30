Erbaş’tan bu kez de ‘Fetret’ benzetmesi

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, AKP’nin talimatıyla camiye dönüştürülen Ayasofya'nın açılışı sırasında Cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’e lanet okumasının ardından caminin statüsünün müze olduğu yılları da “fetret devri” olarak tanımladı.

Danıştay kararıyla müzeden camiye dönüştürülen Ayasofya nedeniyle 'Müslüman dini liderlere' mektup gönderen Erbaş şunları kaydetti: “Hamdolsun bugün Ayasofya’nın fetreti sona ermiştir. Sayın Cumhurbaşkanımızın dirayetiyle artık Allah’a secde edilecek bir mekâna dönüştürülmüştür. İnşallah Ayasofya’nın dirilişi, Mescid-i Aksa’nın da özgürlüğe kavuşmasının habercisi olacaktır. Onun bu dirilişi, inşallah, mazlum ve mahzun müminler için geleceğe dair bir ümit kaynağı; adalet, merhamet ve ahlak temelinde yükselen medeniyetimizin yeniden yükselişinin de ilk işareti olacaktır.”

İnce'den Erbaş'a suç duyurusu

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın Cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’e lanet okuması nedeniyle yapılan suç duyurularına bir yenisi daha eklendi. CHP’li Muharrem İnce, “Atatürk’e hakaret” ve “Halkı kin ve düşmanlığa sevk” gerekçeleriyle Erbaş hakkında suç duyurusunda bulundu. İnce, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na verdiği dilekçede şunları kaydetti: “Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Atatürk’e alenen hakaret eden, din adamına yakışmayacak bir biçimde, yurttaşlarımız arasına nifak ve kin sokmaya cüret eden, anayasamızı, Diyanet İşleri Kanunumuzu, 5816 Sayılı Kanunumuzu kasten ve kamu gücünü kullanmak suretiyle ihlal eden şüpheli hakkında, şikâyetimiz kapsamında kovuşturma yapılarak, kamu davası açılmasını ve neticeten cezalandırılmasına karar verilmesini talep ederiz.”

Ayasofya'ya dikkat çeken ziyaret

ABD Ankara Büyükelçisi David Satterfield, dün AKP’nin talimatıyla camiye dönüştürülen Ayasofya'yı ziyaret etti.