Erbaş: Ahirete inancı olmayan insandan her türlü kötülük beklenir

Ağrı'nın Patnos ilçesinde Recep Tayyip Erdoğan Camisi'nin açılışında konuşan Diyanet Başkanı Ali Erbaş, çocuklara küçük yaşta ahiret inancının öğretilmesi gerektiğini söyledi.

Erbaş, "Çocuklarımıza daha küçük yaşlardayken ahiret inancıyla ilgili öğrenmeleri gerekenleri öğretmeliyiz. Ahirete inancı olmayan insandan her türlü kötülük beklenir. Onu engelleyecek ne var ki başka. Bu dünyada yaptığı bir şeyin hesabını ahirette vereceğine inanmayan birisi dünyada hangi kötülüğü yapmaz ki" dedi.

Önümüzdeki hafta pazartesi günü "Mevlid-i Nebi Haftası"nın başlayacağını söyleyen Erbaş "Bu yıl, hafta kapsamında peygamberimiz ve çocuk konusunu işleyeceğiz. Camilerimiz çocuk sesleri ile coşsun istiyoruz. Evlerimizde çocuklarımız önce Allah ve peygamberimizin ismini öğrensin istiyoruz” diye konuştu.