Erbakan'dan Akşener'e ziyaret

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, İYİP Genel Başkanı Meral Akşener'i İYİP Genel Merkezi'nde ziyaret etti. Basına kapalı gerçekleşen görüşme yaklaşık bir saat sürdü.

Görüşmenin ardından Erbakan, basın mensuplarına açıklamalarda bulunarak, Akşener'e nezaket ziyaretinde bulunduklarını söyledi. Erbakan, "Görüşmemizde Türkiye'nin, milletimizin sorunları ile ilgili ve bu sorunlara nasıl çözüm bulunabileceği ile alakalı fikir teatisinde bulunduk. Aynı zamanda Yeniden Refah Partisi'nin kurulduğu günden bugüne, yapmış olduğumuz çalışmalar, teşkilatlanma çalışması ve almış olduğu mesafe ile ilgili kendisine bilgi verdik. Bu kapsamda bir ziyaret oldu" dedi.

Erbakan, "Önümüzdeki hafta yine bazı siyasi partiler ile genel merkezimizde görüşmeler gerçekleştireceğiz" diye konuştu.