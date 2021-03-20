Erbakan'dan AKP'ye İstanbul Sözleşmesi desteği

Gericiler, AKP'nin İstanbul Sözleşmesi kararını kutlamaya devam ediyor.

Saadet Partisi'nin ardından AKP'ye bir diğer destek mesajı Fatih Erbakan'dan geldi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, "İktidarın, dış güçlerin laboratuvarlarında üretilmiş bir zehir olarak bünyemize enjekte edilmek istenen İstanbul Sözleşmesi yanlışında ısrar etmekten vazgeçmesi son derece olumlu bir gelişmedir. Kadınlarımızın korunması, hak ettiği değerin verilmesi, toplumda saygın bir yer edinmesi için Batı icadı ve dayatması, asıl amacı çok farklı olan sözleşmelere, düzenlemelere ihtiyacımız yoktur" dedi.