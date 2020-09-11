Erbakan Beauvoir için 'Biseksüel bir adam' dedi

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Haber Global’de yayınlanan “Jülide Ateş'le 40” programına katıldı.

İstanbul Sözleşmesi’ne muhalif olan Yeniden Refah Partisi’nin Genel Başkanı Fatih Erbakan, “İstanbul Sözleşmesi’ne neden karşısınız?” sorusuna yanıt verirken Beauvoir'ın erkek olduğunu söyleyerek bir skandala imza attı.

Erbakan, Ateş’in yönelttiği soruyu yanıtlarken toplumsal cinsiyet eşitliğinin en yaygın olduğu ülkeler olarak İskandinav ülkelerini gösterdi. Avrupa'da kadına en yüksek şiddet oranının Danimarka, Finlandiya ve İsveç'te gerçekleştiğini söyleyen Erbakan, bu sözlerine Uluslararası Af Örgütü'nün araştırmasını dayanak gösterdi. Erbakan, “Toplumsal cinsiyet eşitliği tecavüzü, şiddeti engellese orada engellerdi” dedi.

Beauvoir 'biseksüel bir adam'mış

İstanbul Sözleşmesi için “dayanmış olduğu paradigma nedeniyle sıkıntılı bir sözleşmedir” diyen Erbakan, konuşmasının devamında Fransız feminist yazar Simone de Beauvoir’ın biseksüel bir erkek olduğunu söyledi.