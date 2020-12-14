EPDK'den ağırlama ve reklam giderleri konusunda geri adım sözü

Elektrik dağıtım gelirlerine ilişkin tebliğde değişiklik yapıldığını açıklayan EPDK Başkanı Başkanı Mustafa Yılmaz "Tebliğde yer alan temsil ağırlama, reklam, sponsorluk, bağış gibi yanlış algıya sebep olacak hükmü kaldırıyoruz. Şirketler bu tip giderlerini tarifeden alamayacak, gelir elde edemeyecek" dedi.

Elektirik dağıtım şirketlerinin ağırlama, yolculuk ve reklam giderlerinin halktan alınmasına ilişkin tepki gösteren yurttaşları ve olayı haberleştiren basın organlarını "vatandaşın kafasını karıştırmak" ve "konuyu istismar etmek"le suçlayan EPDK Başkanı, "Sektörümüze yönelik güveni korumamız, polemiklerle vatandaşımızın kafasını karıştırmaya çalışanlara fırsat vermememiz gerekiyor. Bu konunun daha fazla istismar edilmesini engellemek için Kurulumuz bugün toplanarak aldığı kararla; tebliğde yer alan temsil ağırlama, reklam, sponsorluk, bağış gibi yanlış algıya sebep olacak hükmü kaldırıyoruz. Şirketler bu tip giderlerini tarifeden alamayacak, gelir elde edemeyecek” ifadelerini kullandı.

Ancak söz konusu tebliğ hala yürürlülükten kalkmış değil.

Konuya ilişkin soL'a konuşan EMO İstanbul Şube Başkanı Cemil Kocatepe, tebliğin hala kalkmadığın, bunun sadece sözlü bir şekilde olmayacağını belirtti.

Söz konusu uygulamanın 2016'dan beri sürdüğünü belirten Kocatepe, tebliğ süresi dolan uygulamanın 2025'e kadar tekrar uzatılması üzerine gündemegeldiğini hatırlattı. Kocatepe 2016'da bu uygulamaların işletme giderlerini kapsamadığı gerekçesiyle dava açtıklarını ancak davanın henüz sonuçlanmadığını ifade etti.

Kocatepe, bu ifadenin yasaya dökülmediği sürece sözlü söylemenin hiç bir geçerliliği olmayacağını da belirtti.

Kocatepe, "Özelleştirme şirketler kâr, halka yoksulluk getirdi" diye ekledi.