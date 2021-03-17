Enver Aysever'e Twitter gözaltısı

Gazeteci yazar Enver Aysever, Twitter'da paylaştığı bir karikatür nedeniyle açılmış olan bir soruşturmayla ilgili olarak bu sabah karakolda ifade verdikten sonra hakkında Çerkezköy Sulh Ceza Hakimliği tarafından verilmiş bir yakalama kararı olduğu söylenerek gözaltına alındı.

Aysever'in avukatı Özge Demir, soL'a verdiği bilgide suçlamanın detayları hakkında bilgi sahibi olmadıklarını, Çerkezköy Sulh Ceza Hakimliği'nin 20 Mart 2020 tarihinde Aysever'in twitterda yaptığı bir paylaşımla ilgili olarak "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlamasında bulunduğunu, bununla ilgili olarak ifadesini almak üzere bir yakalama kararı olduğunu öğrendiklerini belirtti.

Aysever'in başka bir soruşturma nedeniyle karakolda ifade verdikten sonra sağlık kontrolünden geçirilerek gözaltına alındığını söyleyen Demir, İstanbul Anadolu Adliyesi'ne ifade vermek üzere gittiklerini söyledi.

Yargı üzerine çullanmış: İfade vermeye gittiği suçlamayla aynı konu

Son olarak gelen bilgiye göre, Aysever'in Çerkezköy Sulh Ceza Hakimliği'nin yakalama kararı nedeniyle gözaltına alındığı dosyada yer alan suçlama, bugün karakola ifade vermeye gittiği twitter paylaşımıyla ilgili. Aysever'in ifade vermeye gittiği bir konuda başka bir mahkemenin ifadesini almak için yakalama kararı çıkarmış olduğu anlaşılıyor.

Serbest bırakıldı

Aysever, savcılıkta verdiği ifadenin ardından serbest bırakıldı.

Bir tweete iki soruşturma

Türkiye'de ilk Covid-19 vakasının duyurulmasından kısa bir süre sonra, umreden dönenler Covid gündeminin merkezine yerleşmişti. Aysever hakkında, o dönemde çizilmiş olan bu karikatürle ilgili paylaşımı nedeniyle çifte soruşturma açıldı.