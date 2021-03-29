Enver Aysever Tunç Soyer'i dava edeceğini duyurdu

Gazeteci yazar Enver Aysever, CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e dava açacağını duyurdu.

Aysever geçtiğimiz günlerde, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği ve ihale yoluyla bir şirkete verdiği yazarlık atölyesi nedeniyle hedef alınmış, yapılan ihalenin bedeli üzerinden suçlanırken, kendisinin bir ihaleye girmediğini, ihale konusu edilip, alınıp satılan bir mal durumuna düşürülmesinin de kendi tercihi olmadığını anlatmıştı.

Aysever canlı yayında Enver Aysever yayınladığı basın açıklamasının ardından youtube kanalından bir canlı yayınla konuya ilişkin açıklamalar yapıyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi yapılan ihalenin ve atölye çalışmasının hukuka ve kurallara uygun olarak yapıldığını duyuran bir açıklama yayınlamış ancak başkan Tunç Soyer aynı gün yaptığı açıklamayla, belediyenin gereken açıklamayı yaptığını belirterek ihaleye dönük tepkilere kayıtsız kalamayacağını, "ihalenin" ve etkinliğin iptal edildiğini duyurmuştu.

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından bilgilendirme yapan Aysever, "Sayın Soyer ısrarlı çağrılarımı yanıtsız bıraktığı için bu yola başvurmak zorunda kaldım" dedi.

Aysever, karşı karşıya kaldığı iftira ve karalamalara katlanmasının ve boyun eğmesinin söz konusu olmayacağını belirttiği açıklamada bazı soruların yanıt beklediğini ve mahkeme kanalıyla soracakları sorulara resmi kanallardan alacakları yanıtları kamuoyuyla paylaşacaklarını bildirdi.

Tunç Soyer'in sessiz kalarak, karalama ve iftiralarla yaratılan olumsuz algının sorumlusu olduğunu belirten Aysever şu soruların yanıt beklediğini belirtti:

Söz konusu atölye çalışması ile ilgili ihale kararını kim aldı?

İhalenin kişiye özel şekilde algılanmasına neden olacak biçimde kaleme alınmasına kim karar verdi?

Dokuz ay sürecek olan çalışmanın ayrıntıları neden belirtilmedi?

Alınacak ücretin aylık olacağı neden açıkça yazılmadıİhaleye hangi firmalar katıldı, kazanan firmanın konusu nedir?

İhaleye katılan firmalar hangi teklifleri sundu?

Eğer ihale yasalsa neden iptal edildi ve ortada bir suç varmış, kanun dışılık söz konusuymuş izlenimi yaratıldı?

'Başka ihaleleler yapıldı mı? Onlar da iptal edildi mi?'

Sayın Soyer ihale ile benim uzaktan yakından ilgim olmadığını bildiği halde neden bunu toplumla paylaşmadı?

Eğer bu türden başka ihaleler yaptıysa onlar da iptal edildi mi?

Sayın Tunç Soyer’e açmak zorunda kaldığım dava ile ilgili açıklama aşağıdadır.

Ayrıntıları YouTube hesabımda sizlerle paylaşacağım. @cumhuriyetgzt’nin hakkımda aldığı kararla ilgili görüşlerimi okurlarıma sorumluluğum gereği paylaşacağım.

Hakikat hukuk yoluyla açığa çıkacaktır. pic.twitter.com/t8VjtVq0UW — Enver Aysever (@enveraysevera) March 29, 2021

Aysever açıklamasında, "Tüm bu soruları mahkeme kanalıyla soracağız ve yanıtlarını resmi kanallardan edinip toplumla paylaşacağız. Benim gibi yaşamını alınteri ile kazanmış, emek mücadelesine vermiş birinin bu iftiralara, karalamalara katlanması, boyun eğmesi söz konusu değildir. Sessiz kalarak bu izlenimi yaratan Soyer yazık ki olumsuz algının sorumlusudur" dedi.