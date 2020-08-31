Enver Aysever 'AKP kendi kendine çökecek'çileri yazdı

Gazeteci yazar Enver Aysever, bugün Cumhuriyet'te yayımlanan köşesinde ülke siyasetini farklı cephelerden resmeden anekdotlara yer verirken, "uyumlu muhalefet" arayışlarını, liberal muhalefeti ve AKP iktidarına yönelik iyimser güzellemeleri eleştirdi. Aysever "yapıcı muhalefet" çabalarını şu sözlerle eleştirdi:
"Uyumlu muhalefet olursanız iktidarın ekmeğine yağ sürersiniz. Gün gelir bayramları yasak ederler, dahası Anıtkabir’de yandaşlarına alkışlatırlar kendilerini. Şu tez yanlıştır: “Biz bir şey yapmasak da iktidar içten içe çürüyor, çökecek.” İyi de aynı zamanda toplum da çürüyor, çöküyor."
Aysever'in hedefinde "sol liberaller" de vardı. Akşener'in "Gül'ü sol liberal çevre destekliyor" sözlerine yer verirken şöyle yazdı: "Biz hep söyledik ama bu bilgi içerden."
Enver Aysever, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a zamanında yapılmış güzellemelere, Doğu Akdeniz'deki gerilimlerde "AKP'nin kayığına binenlere" ve başka bazı güncel tartışmalara değindiği yazısını şu sözlerle sonlandırdı: