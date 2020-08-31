Enver Aysever 'AKP kendi kendine çökecek'çileri yazdı

Gazeteci yazar Enver Aysever, bugün Cumhuriyet'te yayımlanan köşesinde ülke siyasetini farklı cephelerden resmeden anekdotlara yer verirken, "uyumlu muhalefet" arayışlarını, liberal muhalefeti ve AKP iktidarına yönelik iyimser güzellemeleri eleştirdi. Aysever "yapıcı muhalefet" çabalarını şu sözlerle eleştirdi:

"Uyumlu muhalefet olursanız iktidarın ekmeğine yağ sürersiniz. Gün gelir bayramları yasak ederler, dahası Anıtkabir’de yandaşlarına alkışlatırlar kendilerini. Şu tez yanlıştır: “Biz bir şey yapmasak da iktidar içten içe çürüyor, çökecek.” İyi de aynı zamanda toplum da çürüyor, çöküyor."

Aysever'in hedefinde "sol liberaller" de vardı. Akşener'in "Gül'ü sol liberal çevre destekliyor" sözlerine yer verirken şöyle yazdı: "Biz hep söyledik ama bu bilgi içerden."

Enver Aysever, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a zamanında yapılmış güzellemelere, Doğu Akdeniz'deki gerilimlerde "AKP'nin kayığına binenlere" ve başka bazı güncel tartışmalara değindiği yazısını şu sözlerle sonlandırdı:

Cumhuriyet değeri olan bayramların yasaklanması ne iyi oldu. Böylece halk sahip çıktı, hem kurucusuna hem de bayramlara. Her yer bayram yeri adeta. Yasak var diye dövünenleredir sözüm: “Cumhuriyeti kurarken izin almadık ki kutlarken alalım!”

Her bayram günü hastalık mazeretiyle ortadan kaybolan Gül ve benzerleriyle yol alınamayacağını herkes iyice anladı sanırım.

Ona öykünenlerin de kulağına küpe olsun.

Yenisini de kuracağız elbette. Eşit, özgür, devrimci Cumhuriyeti!

