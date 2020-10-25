Enver Altaylı: Benimle görüşmek suçsa en şaibeli Mahir Ünal

İYİP İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ katıldığı bir televizyon programında, İYİP İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu’nun "FETÖ"cü olduğunu iddia ederken Kavuncu'nun "FETÖ'den tutuklu Enver Altaylı'nın yeğeni olduğunu söylemişti.

Özdağ'ın bu açıklamalarının ardından eski MİT ajanı Enver Altaylı'nın adı yeniden Türkiye’nin gündemine girdi.

Buğra Kavuncu, Ümit Özdağ hakkında suç duyurusunda bulunurken cezaevinde olan Enver Altaylı da bugün yazılı bir açıklama yaptı.

Ümit Özdağ’ın kendisi hakkındaki "FETÖ"ye yakın olduğu ve Özdağ'a "sokağa dökülün" dediği iddialarını reddeden Altaylı "Bu şahıs FETÖ'ye yakın olduğumu bildiği halde neden hain darbe girişiminden sonra da benimle görüşmeye devam etmiş" diye sordu.

Altaylı açıklamasının sonlarında AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal’ın da gözaltına alındığı güne kadar kendisiyle görüştüğünü ve "Ağabey" diye itibar ettiğini kaydetti.

Altaylı "Şayet benimle konuşup görüşmek insanları şaibeli hale getiriyorsa, o zaman Türkiye’de en şaibeli insanların başında Sayın Mahir Ünal geliyor demektir” ifadelerini kullandı.

Altaylı’nın açıklamaları şöyle: