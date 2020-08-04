Ensar ve TÜGVA’ya AB hibesi

Türkiye Ulusal Ajansı, AB Erasmus Gençlik Diyaloğu Programı başvuru sonuçlarını açıkladı. Ensar Vakfı’nın “Gençlik Fısıltıları” isimli projesi, 31 bin 760 avro hibeye hak kazandı. TÜGVA’ya ise “Genç Türkiye Kongresi” için 41 bin 540 avro hibe edilmesi kararlaştırıldı.

Birgün'den Mustafa Mert Bildircin'in haberine göre, AKP’ye yakınlığı ile bilinen ve kamu kaynaklarından sağlanan ayrıcalıklarla kamuoyunda tartışmalara neden olan Ensar Vakfı ve TÜGVA’nın projelerinin, “AB Erasmus Gençlik Diyaloğu Programı” kapsamında desteklendiği öğrenildi.

TÜGVA hibeyi kaptı

Dışişleri Bakanlığı AB Başkanlığı Türkiye Ulusal Ajansı, “Gençlik Diyaloğu Programı” kapsamında destek talebi kabul edilen kurum ve projeleri açıkladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın Yüksek İstişare Kurulu Üyesi olduğu TÜGVA, “Genç Türkiye Kongresi” için hibe aldı. Vakfın, “Gençleri toplumun önemli meseleleri ve çözüm bekleyen sorunlarımız üzerine düşündürmeyi hedefleyen” ve altı ayı kapsayan projesi için 41 bin 540 avro hibe edildiği bildirildi.

ENSAR’a 31 bin avro

Bünyesindeki yurtta yaşanan çocuk istismarı ile gündeme gelen ve MEB ile yaptığı anlaşmalar ile okullara girmesine olanak sağlanan Ensar Vakfı da hibe alan kurumlar arasında yer aldı. Türkiye Ulusal Ajansı’nın açıkladığı listeye göre, Ensar’ın “Gençlik Fısıltıları” isimli projesine, 31 bin 760 avroluk destek sağlandı.

Dışişleri Bakanlığı AB Başkanlığı Türkiye Ulusal Ajansı proje başvurularının değerlendirme sonuçlarına ilişkin açıkladığı listeye göre, Ensar ve TÜGVA’nın yanı sıra “2020/R1” başvuru döneminde hibe verilen diğer kurum ve kuruluşlar ise şunlar oldu: