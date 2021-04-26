Ensar Vakfı'nın açılışında İlçe Milli Eğitim Müdürü'nden 'kurdele kesme' şovu!

Yurtlarında yaşanan çocuk istismarıyla hatırlanan Ensar Vakfı’nın kafesinin açılış töreninde kurdeleyi İlçe Milli Eğitim Müdürü keserken, AKP’liler de açılışta yer aldı.

31 Mart yerel seçimlerinin ardından belediye kaynakları büyük oranda kesilen AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın da toplantılarına katıldığı Ensar Vakfı, yeni kaynak arayışı kapsamında Avrupa Birliği fonları ile Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın hibelerine göz dikti.

Bakanlığın desteği

AB Programları kapsamında Ağustos 2020’de, ‘Gençlik Fısıltıları’ projesi için 41 bin 500 avro hibe alan Ensar Vakfı, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın Destek Programları kapsamında da destek görmeye hak kazandı. Ensar Vakfı, bakanlığın desteğiyle İstanbul Ataşehir’de, ‘Ataşehir Ders Kafe’ isimli tesisin açılışını gerçekleştirdi. Kafede, 7 ve 8’inci sınıf öğrencilerine yönelik Liselere Giriş Sınavı’na hazırlık kursları verileceği bildirildi. Kafenin, ‘Kitap tahlilleri ve söyleşiler’ adı verilen etkinliklerin ise öğrencilere ulaşma aracı olarak da kullanılacağı kaydedildi.

MEB bürokratları sıraya dizildi

Birgün’den Mustafa M. Bildircin’in haberine göre, Ensar Vakfı’nın kafesinin açılış töreni, adeta MEB bürokratlarının geçit törenine sahne oldu. Açılışta kurdeleyi kesenler arasında, Ensar Vakfı Genel Müdürü Hüseyin Kader’in yanı sıra Ataşehir İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Günday, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Nazım Yurdagül de yer aldı. Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik ve Spor Müdürü Özge Çankaya ile Ataşehir İlçe Müftülüğü görevlisi Hüseyin Dikmen de açılışta Ensar’ı yalnız bırakmadı. Yine açılışta, AKP Ataşehir İlçe Teşkilatı yöneticilerinin de yer aldığı öğrenildi.





