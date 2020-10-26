ENKS: Peşmerge SDG’nin bir parçası olacak

Suriye Kürt Ulusal Konseyi (ENKS) Başkanlık Kurulu Üyesi Muhammed İsmail, peşmergelerin Rojava’daki geleceğine ilişkin, “Yönetimde nasıl birbirimize yardımcı olacaksak askeri alanda da aynı şekilde omuz omuza olacağız” açıklamasını yaptı.

ENKS Başkanlık Kurulu Üyesi ve Suriye Kürdistan Demokrat Partisi (PDK-S) Politbüro İdari Sorumlusu Muhammed İsmail, Rûdaw TV’ye ENKS ile Kürt Ulusal Birliği Partileri (PYNK) arasındaki görüşmelere ilişkin konuştu.

Müzakerelerin en çok merak edilen başlıklarından biri olan peşmergelere ilişkin planmaya dair Muhammed, “Demokratik Suriye Güçleri (DSG) bünyesinde farklı güçler barındıran ve her gücün de kendi ismi ile yer aldığı bir askeri yapılanma. Roj Peşmergeleri de kendi ismi ile bu oluşumda yer alacak” açıklamasını yaptı.

İsmail, “Kürt Ulusal Birliği Partileri’nden (PYNK) ile aramızda bir Kürt ittifağı sağlanırsa peşmergeler Kürdi bölgelerde görev yapacak. Ancak görev şekli Yüksek Askeri Komite tarafından belirlenecek. Askeri konular biraz daha hassas olduğu için bu konuda Yüksek Karar Mercii biraz daha inisiyatifi Yüksek Askeri Komite’ye bırakacak” diye konuştu.

Ayrıca, Muhammed İsmail, “Yönetimde nasıl birbirimize yardımcı olacaksak askeri alanda da aynı şekilde omuz omuza olacağız. Fakat şu ana kadar da bu konunun ayrıntıları üzerinde bir müzakere veya tartışmamız olmadı” dedi.

Kürt partileri arasında anlaşma ilan edilecek

ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, Suriye’nin Haseke şehrine bir ziyaret gerçekleştirerek Kürt partilerinin liderleriyle bir araya gelmişti.

Şarkul Avsat’ta yer alan haberde, Jeffrey’nin Suriye’deki PYD liderliğindeki Kürt Ulusal Partileri (PYNK) ile KDP çizgisindeki Kürt Ulusal Konseyi (ENKS) arasında bir siyasi karar mercii kurulmasını öngören siyasi bir anlaşma imzalandığını duyuracağı ileri sürülmüştü.