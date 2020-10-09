Enis Berberoğlu hakkında verilen ihlal kararının gerekçesi açıklandı

MİT Tırları davasında 5 yıl 10 ay hapis cezası aldıktan sonra Meclis’te milletvekilliği düşürülen CHP'li Enis Berberoğlu hakkında Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) verdiği hak ihlali kararının gerekçesi Resmi Gazete’de yayımlandı. Berberoğlu’nun "seçilme ve siyasi faaliyette bulunma, kişi hürriyeti ve güvenliği haklarının ihlal edildiğine" oybirliği ile karar veren AYM, ihlalin ortadan kaldırılması için kararın bir örneğini İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderdi.

Kararın gerekçesinde 20 Mayıs 2016 tarihinde TBMM’de kabul edilen kanun ile Anayasa’ya eklenen geçici 20’nci maddeye atıfta bulunularak, bu düzenlemenin genel hükme getirilen istisna bir hüküm olduğu konusunda bir ihtilafın bulunmadığı söylendi.

Her dokunulmazlığın yeni yasama yılında kazanılıp, sonlandığı hatırlatılan kararda, yeniden vekil seçilen kişilerin dokunulmazlık hakkını yeniden kazandığı belirtilerek, “Dokunulmazlığı kaldırılmadığı sürece haklarında soruşturma yürütülemez ve kovuşturma yapılamaz” denildi.

'Genel kural uygulanmalıdır'

Kararda geçici 20’nci maddenin yeni bir istisna konulması veya yorum yoluyla istisnanın kapsamının genişletilmesi konusunda yargıya yetki vermediği kaydedilerek, yargı organının yorum yolu ile istisna oluşturamayacağı söylendi: “Dolayısıyla bir konuda istisna yok ise yargı organı genel kuralı uygulamak zorundadır. Somut olayda geçici 20’nci madde tekrar seçilen milletvekilinin yasama dokunulmazlığından faydalanmasını engelleyen ayrı ve açık bir hüküm bulunmamaktadır. Bu durumda yapılması gereken istisnanın kapsamının yorum yoluyla genişletmek veya yorum yoluyla yeni bir istisna getirmek değil genel kuralı uygulamaktır.”

Milletvekilliği düşürülmüştü

Enis Berberoğlu, durdurulan MİT TIR’ları görüntülerini Cumhuriyet gazetesine verdiği iddiasıyla yargılandığı davada, "siyasi ve askeri casusluk maksadıyla devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından gizli kalması gereken bilgilerini açıklamak" suçundan 5 yıl 10 ay hapis cezası almıştı.

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, 20 Eylül 2018'de Berberoğlu'nun hapis cezasını onamış, milletvekilliği sona erinceye kadar cezasının infazının durdurulmasına ve salıverilmesine karar vermişti.

Yargıtay kararı üzerine tahliye edilen Enis Berberoğlu hakkındaki kesinleşmiş ceza, TBMM Genel Kurulu'nda 4 Haziran 2020'de okunmuş ve CHP'li Berberoğlu'nun milletvekilliği düşürülmüştü. Ertesi gün gözaltına alınan Berberoğlu, yeniden tutuklanarak cezaevine gönderilmiş, aynı gün koronavirüs tedbirleri kapsamında izinli olarak cezaevinden çıkarılmıştı.