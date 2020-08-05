Enginyurt'un ihracına tepki gösterip istifa eden MHP Ordu İl Başkanı'nın yerine gelen isim belli oldu

MHP Genel Başkan Yardımcısı Edip Semih Yalçın, MHP Ordu İl Başkanı olarak Naci Şanlıtürk'ün görevlendirildiğini duyurdu.
Eski Ordu İl Başkanı Köksal Yılmaz, MHP'nin Cemal Enginyurt kararına tepki göstermiş ve istifa etmişti.
"Tarım Bakanı bugün fındık üreticisine ihanet etmiştir" diyen Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt sevk edildiği MHP Disiplin Kurulu tarafından geçtiğimiz günlerde ihraç edilmişti.
Karara tepki gösteren MHP Ordu İl Başkanı Köksal Yılmaz “MHP'ye 83 bin oy vererek TBMM'ye gönderilen vekilimize sahip çıkma konusunda MHP Ordu İl Başkanlığından bugün itibariyle istifa ediyorum” demişti.