Enginyurt'tan 'hain' açıklaması

FOX TV'de Çalar Saat programına bugün konuk olan Cemal Enginyurt, MHP'den ihraç edilmesine ilişkin konuştu.
Enginyurt, şunları söyledi:
"Şimdi mesela 2 gün olmuş partiden atılalı, 41 yıldır olduğum partide bana 'hain' diyorlar. Ben bunu hak ettim. Niye? Sen önüne gelene hain dersen, bundan önce her atılana hain dersen, her önüne gelene saldırırsan birisi de sana 'Çalma birisinin kapısını, çalarlar kapını' misali şimdi döndük mahallenin haini biz olduk"
MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, 20 Temmuz'da Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt'un basına yansıyan açıklamaları nedeniyle kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildiği açıklamıştı. 30 Temmuz'da ise Enginyurt'un MHP'den ihraç edildiği açıklanmıştı.