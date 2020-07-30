Enginyurt MHP'den ihraç edildi

Kesin ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edilen MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, partisinden ihraç edildi.

MHP Genel Merkezi, konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklama şöyle:

"21.07.2020 tarihinde Milliyetçi Hareket Partisi üyeliğinden kesin çıkarma talebi ile tedbirli olarak disiplin kuruluna sevk edilen Ordu İli Altınordu İlçesi üyesi ve Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt hakkında, Milliyetçi Hareket Partisi Merkez Disiplin Kurulu’nun 30.07.2020 tarihinde yaptığı toplantı sonucu alınan karar ile Milliyetçi Hareket Partisi Tüzüğü'nün 78. maddesinin “Kesin Çıkarma Cezasını Gerektiren Haller Başlıklı” 4. Bendinin (c), (e) ve (i) fıkrası hükümleri uyarınca parti üyeliğinden kesin olarak çıkarılmasına karar verilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Enginyurt, ihraç kararının ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Enginyurt, "Bir gün sıra size de gelir. Konuşmamı kesemeyeceksiniz. Millet, devlet ve Ordulular için hep doğruları konuşacağım" dedi.

Enginyurt, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin fındık rekoltesi açıklamasına sert tepki göstermişti. Pakdemirli’nin rekolteyi beklenenden yüksek açıkladığını savunmuş ve “Tarım Bakanı bugün fındık üreticisine ihanet etmiştir” demişti.