Engin Solakoğlu Kıbrıs görüşmelerini değerlendirdi

soL Haber yazarı ve Dayanışma Meclisi üyesi Engin Solakoğlu Artı TV’de “Dünya ve Biz” programında Aydın Selcen'in konuğu oldu.

Kıbrıs görüşmelerini değerlendiren Solakoğlu, son durumda iddia edilenin aksine masanın devrilmediğini, bunun uzun bir süreci kapsadığını söyledi.

BM Güvenlik Konseyi tarafından yetkilendirilen BM Genel Sekreterleri, Kıbrıs, Amerikan Dışişleri Bakanlığı’nın atadığı Özel Temsilci ve İngiltere Özel Temsilcileri gibi birçok diplomatın çalışma yürüttüğü bir alanda tarafların tutumlarını ortaya koyduğunu söyleyen Solakoğlu, Türk tarafının iki devletli çözümü ileri sürdüğünü, buna karşılık BM Genel Sekreteri’nin dikkatli bir dil kullanmaya dikkat ettiğini ve ‘benim görev çerçevem bu konuyu kapsamıyor, biz biraz daha çalışmaya devam edeceğiz, ortak zemin bulmaya çalışacağız’ dediğini belirtti.

Solakoğlu, çözüm çerçevesinin isminin baştan ‘iki devletli’ diye kurulmasının BM Genel Sekreteri’nin görev çerçevesini aştığını söyledi ve önümüzdeki 3 ay içerisinde Eylül Ekim aylarında yeni girişimlere başlanacağını öne sürdü.

Müzakerelerin esasının iki devletin egemenliğine dair eşitlik tartışmalarını kapsadığını söyleyen Solakoğlu, federasyonun tüm bu konuların tartışıldığı bir zemin olduğunu, bunun içerisinde Türk tarafının arzu ettiği konfederatif çözüme doğru gidilirken devletteki merkezi otoritenin çok güçlü olmadığını söyledi.

Türkiye'nin görüşmelerde 'iki devletlilik' kavramında ısrarcı olduğunu ifade eden Solakoğlu, konfederasyon kavramından değil ama bu kavramdan ilhak çıkabileceğini iddia etti. İlhak kavramının Kıbrıs Türkleri'nin varlığına ve öz yönetim deneyimlerine kastetmek olduğunu belirten Solakoğlu, bunun yapılamayacağının da garantisinin olmadığını ama bunun uluslararası alanda koparacağı gürültünün başta ekonomi olmak üzere her şeyi etkileyeceğini söyledi. Bu nedenle Türk tarafının bu yola başvuracağını zannetmediğini sözlerine ekledi.

Görüşmelerin uluslararası alandaki etkilerinin de konuşulduğu programda Solakoğlu, AB ve ABD ile ilişkilerin de nasıl etkileneceğine dair değerlendirmelerde bulundu.