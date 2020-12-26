Engin Nurşani türkülerle uğurlandı

Dün hayatını kaybeden halk müziği sanatçısı Engin Nurşani, Sarıgazi Cemevi'nde düzenlenen törenin toprağa verildi.

Haber Merkezi

Halk Müziği Sanatçısı Engin Nurşani, gırtlak kanseri nedeniyle tedavi gördüğü hastanede dün yaşamını yitirmişti.

Sanatçı için bugün Sancaktepe Sarıgazi Cemevi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Nurşani, tabutu başında okunan türkülerle uğurlandı.

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Engin Nurşani 36 yaşında yaşamını yitirdi