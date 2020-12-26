Halk Müziği Sanatçısı Engin Nurşani, gırtlak kanseri nedeniyle tedavi gördüğü hastanede dün yaşamını yitirmişti.
Sanatçı için bugün Sancaktepe Sarıgazi Cemevi'nde cenaze töreni düzenlendi.
Nurşani, tabutu başında okunan türkülerle uğurlandı.
Haber Merkezi
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Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Engin Nurşani türkülerle uğurlandı
Dün hayatını kaybeden halk müziği sanatçısı Engin Nurşani, Sarıgazi Cemevi'nde düzenlenen törenin toprağa verildi.
Haber Merkezi
Halk Müziği Sanatçısı Engin Nurşani, gırtlak kanseri nedeniyle tedavi gördüğü hastanede dün yaşamını yitirmişti.
Sanatçı için bugün Sancaktepe Sarıgazi Cemevi'nde cenaze töreni düzenlendi.
Nurşani, tabutu başında okunan türkülerle uğurlandı.