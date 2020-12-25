Engin Nurşani 36 yaşında yaşamını yitirdi

Halk ozanı Âşık Ali Nurşani'nin kanser tedavisi gören oğlu Engin Nurşani 36 yaşında bu sabah yaşamını yitirdi.

Acıbadem Altunizade Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Çağlar Çuhadaroğlu “Yaklaşık 1 buçuk yıl önce yakalandığı nazofarenks (gırtlak) kanseriyle mücadele eden Engin Nurşani’nin tedavisine yatan hasta servisimizde devam ediliyordu. Maalesef ki bugün saat 07.00’de hayatını kaybetti. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesi ve sevdiklerine sabır diliyoruz” dedi.

Engin Nurşani kimdir?

Engin Nurşani'nin asıl ismi Engin Ayhan'dır. 1984 yılında Almanya'nın Krefeld şehrinde doğdu. Âşık Ali Nurşani ve Angelika Nurşani çiftinin iki çocuğundan küçüğü olan Engin Nurşani, Özgün Türk Halk Müziği sanatçısıdır. Nurşani, küçük yaşlardan itibaren babasından müzik eğitimi aldı ve beraber konserlerine katıldı.

2003 yılında çıkardığı ilk albümü "Adına bir çizik çektim" ile profesyonel müzik hayatına adım attı.

