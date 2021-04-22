Engin Altay: Söylediklerimde sayın Erdoğan’a yönelik bir saldırı yok

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Menderes açıklaması nedeniyle hakkında açılan soruşturmaya ve kendisini hedef alan tehditlere tepki gösterdi.

"Troll aklı, Sarayı ve AK Parti’yi esir almış. Sayın Erdoğan, sözlerimi açıkça çarpıttı. Erdoğan, bana atfen ‘...benim akıbetimin de Menderes’in akıbeti olabileceğini ümit ettiğini söylüyor’ dedi. Ne böyle bir ümidim var, ne de böyle bir şeyi ümit ettiğime ilişkin sözüm var" diyen Altay, "Bu kayıt içinde böyle bir ifade varsa ben gereğini yaparım. Ama yok. Belli ki Sayın Erdoğan, konuşmamı izlememiş ve dinlememiş. İzlemelerini tavsiye ediyorum. Söylediklerimde sayın Erdoğan’a yönelik bir saldırı yok. Belli ki Erdoğan, konuşmamı izlememiş ve dinlememiş, trollerin tezgahına gelmiş" ifadesini kullandı.