Bilimsel sosyalizmin kurucularından Friedrich Engels'in 200 yaşına ithafen, Bilim ve Aydınlanma Akademisi tarafından hazırlanan belgeselin tanıtım videosu yayınlandı.
Belgesel 28 Kasım'da yayınlanacak.
Haber Merkezi
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Engels belgeselinin tanıtım videosu yayınlandı
Friedrich Engels'in 200 yaşına ithafen, Bilim ve Aydınlanma Akademisi tarafından bir belgesel hazırlandı.
Haber Merkezi
Bilimsel sosyalizmin kurucularından Friedrich Engels'in 200 yaşına ithafen, Bilim ve Aydınlanma Akademisi tarafından hazırlanan belgeselin tanıtım videosu yayınlandı.
Belgesel 28 Kasım'da yayınlanacak.