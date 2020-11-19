Engels belgeselinin tanıtım videosu yayınlandı

Friedrich Engels'in 200 yaşına ithafen, Bilim ve Aydınlanma Akademisi tarafından bir belgesel hazırlandı.

Haber Merkezi

Bilimsel sosyalizmin kurucularından Friedrich Engels'in 200 yaşına ithafen, Bilim ve Aydınlanma Akademisi tarafından hazırlanan belgeselin tanıtım videosu yayınlandı.

Belgesel 28 Kasım'da yayınlanacak.

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