'Engellilerin ücretsiz seyahat hakkını kısıtladık' itirafı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, ücretsiz seyahat hakkına sahip engelli yurttaşların Yüksek Hızlı Tren ve şehirler arası ana hat tren seferlerinde kanuna aykırı kısıtlama getirildiğini itiraf etti.

'Covid nedeniyle ücretsiz seyahat hakkı kısıtlandı, parayla satıyoruz'

Bakan Karaismailoğlu TBMM’de yanıtladığı bir soru önergesinde engellilerin ücretsiz seyahat hakkının kısıtlandığını doğrularken buna "Covid-19 salgınını" gerekçe gösterdi. Karaismailoğlu, ücretsiz seyahat hakkı kısıtlanan engellilere beyanları doğrultusunda ücreti karşılığı tren bileti satıldığını da doğruladı. Karaismailoğlu’nun verdiği bilgilere göre; salgın öncesinde ayda ortalama 100 bin engellinin ücretsiz seyahat ettiği YHT’den salgın gerekçe gösterilerek ayda ortalama 120 kişiye ücretsiz seyahat imkanı tanındı.

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Önergeyi veren CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, “Engelli yurttaşlarımıza kanunla verilen seyahat hakkının böyle keyfi kısıtlanması alenen suçtur. Ulaştırma Bakanı hem bu hukuksuzluğu itiraf ediyor, hem de engellilere ücretli bilet satıldığını belirtiyor. Siz ücretsiz seyahat hakkını elinden almamış olsanız, engelli yurttaşlar neden parasıyla bilet almak zorunda kalsın? Neresinden baksanız skandal. Yüzbinlerce engelli yurttaşımıza yönelik bu vahim ve hukuksuz tavır kabul edilemez. Kanuna aykırı tüm kısıtlama ve kotalar derhal kaldırılmalıdır” dedi.