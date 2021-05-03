Engellilerin, 'engel oranı' düşürüldü, emeklilik hakları kesildi

Engelli vergi indirimi kapsamında emekli olan engellilerin, engel raporlarının oranı düşürülerek emeklilik hakları ellerinden alındı. CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan konuyu Meclis’e taşıdı.

Vergi indiriminden yararlanıp emekli olan engellilerin kendisine ulaştığını söyleyen CHP’li Bakan, “Birçok vatandaşımız bize ulaştı, yaşadıkları hak kaybını ve mağduriyeti ilettiler. Bir yurttaşımıza trafik kazası sonucu 1996 yılında yüzde 44 engelli sürekli raporu veriliyor. Askere dahi gidemiyor. Vergi indirimi kapsamında 2013’te emekli oluyor. SGK 6 yıl sonra telefonla arıyor, raporu yenilemesini yenilemezse maaşının kesileceğini bildiriyor. Doktor heyetine giren yurttaşın raporu 2019’da çıkan cetvele göre değerlendirilip yüzde 33 olarak veriliyor. Bunun üzerine hem emekli maaşı hem de ailecek sigortası kesiliyor. Başka bir engelli yurttaşımız ise yüzde 75 engelli raporu ile emekli oluyor. Kontrolde rapor oranı yüzde 40’ın altına düşüyor. Onun da emekli aylığı kesiliyor. Bu nasıl olabiliyor? Bu durumu nasıl açıklıyorsunuz? Bir de bazı engellilerden ‘fazladan maaş almışsınız’ deyip geri ödemelerini istemişler. Hem emekli aylıkları hem sigortaları ellerinden alınan insanlar bir de borçlandırılıyor. Hele hele salgın hastalık döneminde olacak iş mi? AKP iktidarı da şahsımın bakanları da sapır sapır dökülüyor” diye konuştu.

Rapor oranı değiştirilerek emeklilik hakkı ellerinden alınan engellilerden, ‘yersiz ödeme yapıldığı’ gerekçe gösterilerek emekli aylıklarının geri ödenmesinin talep edildiğini de belirten CHP’li Murat Bakan, yersiz ödeme gerekçesiyle kaç engelliden geri ödeme talebinde bulunulduğunun ve ‘yersiz ödemenin’ toplamda kaç lira olduğunun da açıklanmasını istedi.

CHP’li Murat Bakan, vergi indirim raporu kapsamında emekli olarak aylık bağlanan kaç engelli yurttaşın olduğunu ve vergi indirim raporu kapsamında emekli olduktan sonra, yapılan kontrol sonucu rapor oranı değiştiği gerekçesiyle emeklilik aylığı kesilen kaç engelli yurttaşın olduğunu sordu. Engelli yurttaşların, kontrol muayenesinin 2019’da yayınlanan cetvele göre değil kişinin emekli olduğu zamanki cetvele göre yapılması gerekli olduğunu savunduklarını ileten CHP’li Bakan, “Kaç kişinin bu durumda olduğunu bilemiyoruz, aileleriyle birlikte binleri bulduğunu düşünüyoruz. Bu insanlar seslerini duyurmaya çalışıyor” dedi.